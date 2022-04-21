Потери российских оккупантов в Украине уже превысили 21 тысячу человек — Генштаб

Потери российских оккупантов в Украине уже превысили 21 тысячу человек — Генштаб

По состоянию на 21 апреля общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 21 тысячи человек. Данные уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 21.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 21 000 человек ликвидировано

танков – 829 ед.

боевых бронированных машин – 2118 ед.

артиллерийских систем – 393 ед.

РСЗО – 136 ед.

средства ПВО – 67 ед.

самолетов – 172 ед.

вертолетов – 151 ед.

автомобильной техники – 1508 ед.

корабли/катера — 8 ед.

цистерн из ГСМ — 76 ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 166 ед.

специальная техника – 27 ед.

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 ед.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 57-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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