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Потери российских оккупантов в Украине уже превысили 22 тысячи человек — Генштаб

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Потери российских оккупантов в Украине уже превысили 22 тысячи человек — Генштаб

Генеральный штаб ВСУ / Facebook

По состоянию на 26 апреля общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 22,1 тысячи человек. Данные уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 26.04 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 22 100 (+200) человек ликвидировано
  • танков ‒ 918 (+34) ед.
  • боевых бронированных машин – 2308 (+50) ед.
  • артиллерийских систем – 416 (+5) ед.
  • РСЗО – 149 (+0) ед.
  • средства ПВО – 69 (+0) ед.
  • самолетов – 184 (+3) ед.
  • вертолетов – 154 (+0) ед.
  • автомобильной техники – 1643 (+77) ед.
  • корабли/катера — 8(+0) ед.
  • цистерн с ГСМ – 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 205 (+4) ед.
  • специальная техника – 31 (+3) ед.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 (+0) ед.
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ТСН.ua

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 62-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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