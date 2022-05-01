Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Потери российских оккупантов в Украине уже составили 23,5 тысячи человек — Генштаб

Дата публикации
Просмотры
1149
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Потери российских оккупантов в Украине уже составили 23,5 тысячи человек — Генштаб

Associated Press

По состоянию на 1 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 23,5 тысячи человек. Данные уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 23 500 (+300) человек ликвидировано
  • танков ‒ 1026 (+18) ед.
  • боевых бронированных машин – 2 471 (+26) ед.
  • артиллерийских систем – 451 (+15) ед.
  • РСЗО – 151 (+0) ед.
  • средства ПВО – 80 (+3) ед.
  • самолетов – 192 (+2) ед.
  • вертолетов – 155 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1796 (+20) ед.
  • корабли/катера — 8(+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 245 (+13) ед.
  • специальная техника – 32 (+0) ед.
  • крылатые ракеты – 84

Самые большие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 67-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также:

Обращение Владимира Зеленского по итогам 66-го дня войны с Россией

Обращение Владимира Зеленского по итогам 66-го дня войны с Россией
Следующая публикация