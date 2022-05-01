Потери российских оккупантов в Украине уже составили 23,5 тысячи человек — Генштаб

Потери российских оккупантов в Украине уже составили 23,5 тысячи человек — Генштаб

По состоянию на 1 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 23,5 тысячи человек. Данные уточняются.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 23 500 (+300) человек ликвидировано

танков ‒ 1026 (+18) ед.

боевых бронированных машин – 2 471 (+26) ед.

артиллерийских систем – 451 (+15) ед.

РСЗО – 151 (+0) ед.

средства ПВО – 80 (+3) ед.

самолетов – 192 (+2) ед.

вертолетов – 155 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 1796 (+20) ед.

корабли/катера — 8(+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 245 (+13) ед.

специальная техника – 32 (+0) ед.

крылатые ракеты – 84

Самые большие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 67-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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