Потери российских оккупантов в Украине уже составили 23,5 тысячи человек — Генштаб

По состоянию на 1 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 23,5 тысячи человек. Данные уточняются.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 01.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 23 500 (+300) человек ликвидировано
- танков ‒ 1026 (+18) ед.
- боевых бронированных машин – 2 471 (+26) ед.
- артиллерийских систем – 451 (+15) ед.
- РСЗО – 151 (+0) ед.
- средства ПВО – 80 (+3) ед.
- самолетов – 192 (+2) ед.
- вертолетов – 155 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 1796 (+20) ед.
- корабли/катера — 8(+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 245 (+13) ед.
- специальная техника – 32 (+0) ед.
- крылатые ракеты – 84
Самые большие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 67-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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