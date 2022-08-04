Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Потери российских оккупантов в Украине уже составили 41,5 тысячи человек — Генштаб

Дата публикации
Просмотры
1512
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Потери российских оккупантов в Украине уже составили 41,5 тысячи человек — Генштаб

Фото: gettyimages.com

ВСУ от начала широкомасштабного вторжения РФ уже уничтожили около 41,5 тысячи оккупантов.

Так, по состоянию на 4 августа общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 41 500 человек. Данные уточняются. Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском и Донецком направлениях.

Об этом 4 августа сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.08 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 41500 (+150) человек ликвидировано
  • танков ‒ 1789 (+15) ед.
  • боевых бронированных машин – 4026 (+4) ед.
  • артиллерийских систем – 946 (+7) ед.
  • РСЗО – 260 (+1) ед.
  • средства ПВО – 118 (+0) ед.
  • самолетов – 223 (+0) ед.
  • вертолетов – 191 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+2) ед.
  • крылатые ракеты — 182 (+2)
  • корабли/катера — 15 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2960 (+38) ед.
  • специальная техника — 83 (+0)
© ТСН.ua
Фото: ТСН.ua

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 162-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

Читайте также:

Архитектура безопасности посыпалась по всему миру, Кавказ следующий! Обращение Зеленского за 3 августа

Архитектура безопасности посыпалась по всему миру, Кавказ следующий! Обращение Зеленского за 3 августа
Следующая публикация