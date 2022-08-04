Потери российских оккупантов в Украине уже составили 41,5 тысячи человек — Генштаб

ВСУ от начала широкомасштабного вторжения РФ уже уничтожили около 41,5 тысячи оккупантов.

Так, по состоянию на 4 августа общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 41 500 человек. Данные уточняются. Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском и Донецком направлениях.

Об этом 4 августа сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.08 ориентировочно составляют:

личного состава – около 41500 (+150) человек ликвидировано

танков ‒ 1789 (+15) ед.

боевых бронированных машин – 4026 (+4) ед.

артиллерийских систем – 946 (+7) ед.

РСЗО – 260 (+1) ед.

средства ПВО – 118 (+0) ед.

самолетов – 223 (+0) ед.

вертолетов – 191 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+2) ед.

крылатые ракеты — 182 (+2)

корабли/катера — 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 2960 (+38) ед.

специальная техника — 83 (+0)

Фото: ТСН.ua

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 162-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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