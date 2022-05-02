Потери российских оккупантов в живой силе в Украине приближаются к 24 тысячам человек — Генштаб

Потери российских оккупантов в живой силе в Украине приближаются к 24 тысячам человек — Генштаб

По состоянию на 2 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 23,8 тысячи человек. Данные уточняются.

Самые большие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 23800 (+300) человек ликвидировано

танков ‒ 1048 (+22) ед.

боевых бронированных машин – 2519 (+48) ед.

артиллерийских систем – 459 (+8) ед.

РСЗО – 152 (+1) ед.

средства ПВО – 80 (+0) ед.

самолетов – 194 (+2) ед.

вертолетов – 155 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 1824 (+28) ед.

корабли/катера — 8(+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 271 (+26) ед.

специальная техника – 38 (+6) ед.

крылатые ракеты – 84 (+0)

ТСН.ua

Стоит отметить, что 2 мая украинские военные возле острова Змеиный уничтожили два российских катера типа "Раптор". В то же время в Генштабе отметили, что уничтоженные сегодня утром российские катера попадут в сводку общих потерь завтра, 3 мая.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 68-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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