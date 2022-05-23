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Потери российских оккупантов в живой силе в Украине составили около 29,2 тысячи человек — Генштаб

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Потери российских оккупантов в живой силе в Украине составили около 29,2 тысячи человек — Генштаб

Фото: Associated Press

По состоянию на 23 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 29,2 тысячи человек. Данные уточняются.

Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 23.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 29200 (+150) человек ликвидировано
  • танков ‒ 1293 (+8) ед.
  • боевых бронированных машин – 3166 (+25) ед.
  • артиллерийских систем – 604 (+5) ед.
  • РСЗО – 201 (+0) ед.
  • средства ПВО – 93 (+0) ед.
  • самолетов – 204 (+0) ед.
  • вертолетов – 170 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6),
  • крылатые ракеты – 110 (+3)
  • корабли/катера — 13(+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2206 (+12) ед.
  • специальная техника — 43 (+0)

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 89-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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