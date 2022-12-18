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"Потери российской армии не остановят Путина": СМИ "слили" детали встречи Нарышкина и директора ЦРУ

"Потери российской армии не остановят Путина": СМИ "слили" детали встречи Нарышкина и директора ЦРУ

Фото: Associated Press

Путин пренебрегает жизнью военных ради "победы".

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время встречи с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом заявил, что президент РФ Владимир Путин не считается с потерями среди своей армии.

Об этом говорится в материале The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников в Вашингтоне.

Присутствовавшие на встрече высокопоставленные чиновники США заявили, что Нарышкин сказал: "Россия никогда не сдастся, сколько бы солдат она ни потеряла на поле боя".

По данным издания, во время встречи в Турции в ноябре Бернс и Нарышкин пытались восстановить прямую личную связь между Вашингтоном и Москвой, однако все попытки провалились.

Ранее стало известно, что Путин во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом признал, что украинцев не так-то легко победить, как ему рассказывали.

По данным Генштаба, Вооруженные силы Украины за минувшие сутки (17 декабря) уничтожили еще 590 российских оккупантов — всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла 98 280 военных.

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