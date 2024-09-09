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Потери российской армии пересекли новую психологическую отметку

Потери российской армии пересекли новую психологическую отметку

Потери ВС РФ / Фото: Associated Press

ВСУ уничтожили десяток бронированных машин и более трех десятков БПЛА.

Общие боевые потери ВС РФ от 24 февраля 2022 года по 9 сентября 2024 года ориентировочно составили личного состава около 626 410. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1150 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери в технике:

  • танков ‒ 8639 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 16906 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 17830 (+26) ед,
  • РСЗО – 1180 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 942 (+0) ед,
  • самолетов – 368 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14897 (+33),
  • крылатые ракеты ‒ 2588 (+0),
  • корабли/катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 24262 (+44) ед,
  • специальная техника – 3049 (+2).

Данные уточняются.

Напомним, издание Business Insider считает, что наступление ВСУ на Курщину может вовлечь россиян в затяжную войну и обескровить.

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