Потери российской армии перевалили за 126 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 650 солдат

С 24 февраля 2022 года по 29 января 2023 года ВСУ уничтожили 126 160 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 650 русских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

личного состава — около 126 160 (+650) человек ликвидировано,

танков — 3197 (+8) ед,

боевых бронированных машин — 6366 (+22) ед,

артиллерийских систем — 2195 (+7) ед,

РСЗО — 453 (+0) ед,

средства ПВО — 221 (+0) ед,

самолетов — 293 (+0) ед,

вертолетов — 284 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947 (+0),

крылатые ракеты – 796 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5037 (+10) ед,

специальная техника – 199 (+0).

Напомним, начались 340 сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия Российской Федерации продолжает наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. ВСУ отразили ряд атак врага. Зокреа, у Бахмута, Угледара, Водяного и Марьинки.

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