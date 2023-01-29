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Потери российской армии перевалили за 126 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 650 солдат

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Потери российской армии перевалили за 126 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 650 солдат

Фото: Associated Press

Уничтожены восемь танков.

С 24 февраля 2022 года по 29 января 2023 года ВСУ уничтожили 126 160 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 650 русских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

  • личного состава — около 126 160 (+650) человек ликвидировано,
  • танков — 3197 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин — 6366 (+22) ед,
  • артиллерийских систем — 2195 (+7) ед,
  • РСЗО — 453 (+0) ед,
  • средства ПВО — 221 (+0) ед,
  • самолетов — 293 (+0) ед,
  • вертолетов — 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1947 (+0),
  • крылатые ракеты – 796 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5037 (+10) ед,
  • специальная техника – 199 (+0).

Напомним, начались 340 сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия Российской Федерации продолжает наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. ВСУ отразили ряд атак врага. Зокреа, у Бахмута, Угледара, Водяного и Марьинки.

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Дата публикации
Просмотры
1332
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