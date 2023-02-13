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Потери российской армии перевалили за 138 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 560 солдат РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Потери российской армии перевалили за 138 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 560 солдат РФ

Фото: Associated Press

Уничтожены еще три танка врага.

С 24 февраля 2022-го по 13 февраля 2023-го ВСУ уничтожили 138 340 солдат армии Российской Федерации. В сутки ликвидировано еще 560 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника:

  • личного состава — около/ about 138 340 (+560) человек ликвидировано,
  • танков — 3283 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 6492 (+4) ед,
  • артиллерийских систем — 2290 (+3) ед,
  • РСЗО — 465 (+0) ед,
  • средства ПВО — 234 (+0) ед,
  • самолетов — 296 (+0) ед,
  • вертолетов — 286 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2007 (+0),
  • крылатые ракеты – 857 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5150 (+2) ед,
  • специальная техника – 217 (+2).

Напомним, начались 355 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. оккупанты терпят значительные потери, особенно в живой силе. Однако россияне наступают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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Дата публикации
Просмотры
746
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