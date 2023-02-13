Потери российской армии перевалили за 138 тысяч: за сутки ВСУ ликвидировали 560 солдат РФ

Уничтожены еще три танка врага.

С 24 февраля 2022-го по 13 февраля 2023-го ВСУ уничтожили 138 340 солдат армии Российской Федерации. В сутки ликвидировано еще 560 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника:

личного состава — около/ about 138 340 (+560) человек ликвидировано,

танков — 3283 (+3) ед,

боевых бронированных машин — 6492 (+4) ед,

артиллерийских систем — 2290 (+3) ед,

РСЗО — 465 (+0) ед,

средства ПВО — 234 (+0) ед,

самолетов — 296 (+0) ед,

вертолетов — 286 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2007 (+0),

крылатые ракеты – 857 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5150 (+2) ед,

специальная техника – 217 (+2).

Напомним, начались 355 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. оккупанты терпят значительные потери, особенно в живой силе. Однако россияне наступают на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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