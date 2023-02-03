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Потери российской армии приближают к 130 тысячам: за сутки ВСУ ликвидировали 840 солдат РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Потери российской армии приближают к 130 тысячам: за сутки ВСУ ликвидировали 840 солдат РФ

Фото: Associated Press

Уничтожены еще четыре танка врага.

С 24 февраля 2022-го по 3 февраля 2023-го ВСУ уничтожили 129 870 солдат армии Российской Федерации. В сутки ликвидировано еще 840 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника:

  • личного состава – около 129 870 (+840) человек ликвидировано,
  • танков — 3215 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 6388 (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 2215 (+3) ед,
  • РСЗО — 460 (+2) ед,
  • средства ПВО — 222 (+0) ед,
  • самолетов — 294 (+1) ед,
  • вертолетов — 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1952 (+1),
  • крылатые ракеты – 796 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5068 (+4) ед,
  • специальная техника – 202 (+2).

Напомним, в пятницу, 3 февраля, начались 345 сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия Российской Федерации несет большие потери. Впрочем, не прекращает наступательные действия в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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Дата публикации
Просмотры
576
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