Потери российской армии приближают к 130 тысячам: за сутки ВСУ ликвидировали 840 солдат РФ

Уничтожены еще четыре танка врага.

С 24 февраля 2022-го по 3 февраля 2023-го ВСУ уничтожили 129 870 солдат армии Российской Федерации. В сутки ликвидировано еще 840 российских военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника:

личного состава – около 129 870 (+840) человек ликвидировано,

танков — 3215 (+4) ед,

боевых бронированных машин — 6388 (+6) ед,

артиллерийских систем — 2215 (+3) ед,

РСЗО — 460 (+2) ед,

средства ПВО — 222 (+0) ед,

самолетов — 294 (+1) ед,

вертолетов — 284 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1952 (+1),

крылатые ракеты – 796 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5068 (+4) ед,

специальная техника – 202 (+2).

Напомним, в пятницу, 3 февраля, начались 345 сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия Российской Федерации несет большие потери. Впрочем, не прекращает наступательные действия в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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