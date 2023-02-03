Потери российской армии приближают к 130 тысячам: за сутки ВСУ ликвидировали 840 солдат РФ

Уничтожены еще четыре танка врага.
С 24 февраля 2022-го по 3 февраля 2023-го ВСУ уничтожили 129 870 солдат армии Российской Федерации. В сутки ликвидировано еще 840 российских военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника:
- личного состава – около 129 870 (+840) человек ликвидировано,
- танков — 3215 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 6388 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 2215 (+3) ед,
- РСЗО — 460 (+2) ед,
- средства ПВО — 222 (+0) ед,
- самолетов — 294 (+1) ед,
- вертолетов — 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1952 (+1),
- крылатые ракеты – 796 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5068 (+4) ед,
- специальная техника – 202 (+2).
Напомним, в пятницу, 3 февраля, начались 345 сутки российского широкомасштабного вторжения. Армия Российской Федерации несет большие потери. Впрочем, не прекращает наступательные действия в Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
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