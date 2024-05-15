Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Потери российской армии увеличились: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов за сутки

Потери российской армии увеличились: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов за сутки

На днях украинский FPV-дрон взорвал целый взвод окупантов / Фото: скриншот с видео

За прошедшие сутки ликвидировано 1500 захватчиков.

По состоянию на утро 15 мая 2024 года ВСУ уничтожили 486 940 солдат армии РФ. За минувшие сутки ликвидировано еще 1500 оккупантов. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 486 940 (+1 510) человек;
  • танков ‒ 7 510 (+14) ед.;
  • боевых бронированных машин/APV — 14 508 (+48) ед.;
  • артиллерийских систем – 12 538 (+23) ед.;
  • РСЗО/MLRS – 1070 (+0) ед.;
  • средства ПВО – 798 (+0) ед.;
  • самолетов – 351 (+0) ед.;
  • вертолетов – 325 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10015 (+30);
  • крылатые ракеты – 2 199 (+2);
  • корабли/катера ‒ 26 (+0) ед.;
  • подлодки ‒ 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 16 955 (+48) ед.;
  • специальная техника – 2 061 (+7).

Читайте ведущие новости дня:

Ранее сообщалось, как один украинский FPV-дрон взорвал целый взвод оккупантов.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация