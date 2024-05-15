Потери российской армии увеличились: Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов за сутки

По состоянию на утро 15 мая 2024 года ВСУ уничтожили 486 940 солдат армии РФ. За минувшие сутки ликвидировано еще 1500 оккупантов. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 486 940 (+1 510) человек;

танков ‒ 7 510 (+14) ед.;

боевых бронированных машин/APV — 14 508 (+48) ед.;

артиллерийских систем – 12 538 (+23) ед.;

РСЗО/MLRS – 1070 (+0) ед.;

средства ПВО – 798 (+0) ед.;

самолетов – 351 (+0) ед.;

вертолетов – 325 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10015 (+30);

крылатые ракеты – 2 199 (+2);

корабли/катера ‒ 26 (+0) ед.;

подлодки ‒ 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 16 955 (+48) ед.;

специальная техника – 2 061 (+7).

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Ранее сообщалось, как один украинский FPV-дрон взорвал целый взвод оккупантов.

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