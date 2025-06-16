ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
301
Время на прочтение
1 мин

Потери российской армии в сутки: минус еще более тысячи захватчиков

Общие боевые потери армии РФ достигли 1 005 060 солдат.

Боевые потери армии РФ

Боевые потери армии РФ / © Associated Press

По состоянию на утро 16 июня уничтожено 1 005 060 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1200 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

  • личного состава – около 1 005 060 (+1200) человек,

  • танков ‒ 10939 (+2) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 22811 (+7) ед,

  • артиллерийских систем – 29208 (+18) ед,

  • РСЗО – 1418 ед,

  • средства ПВО ‒ 1187 (+1) ед,

  • самолетов – 416 ед,

  • вертолетов – 337 ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 40804 (+95),

  • крылатые ракеты ‒ 3346 (+9),

  • корабли ‒ 28 ед,

  • подлодки - 1 ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 52096 (+79) ед,

  • специальная техника – 3916 (+1).

    Напомним, на Северском направлении в Донецкой области подразделения российской оккупационной армии активно применяют против украинских защитников боеприпасы с ядовитым веществом, сообщили в бригаде оперативного назначения «Рубеж» НГУ. Применение химического оружия продолжается уже третью неделю.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie