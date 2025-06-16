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Потери российской армии в сутки: минус еще более тысячи захватчиков
Общие боевые потери армии РФ достигли 1 005 060 солдат.
По состоянию на утро 16 июня уничтожено 1 005 060 солдат армии Российской Федерации . За минувшие сутки ликвидировано еще 1200 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
личного состава – около 1 005 060 (+1200) человек,
танков ‒ 10939 (+2) ед,
боевых бронированных машин ‒ 22811 (+7) ед,
артиллерийских систем – 29208 (+18) ед,
РСЗО – 1418 ед,
средства ПВО ‒ 1187 (+1) ед,
самолетов – 416 ед,
вертолетов – 337 ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня – 40804 (+95),
крылатые ракеты ‒ 3346 (+9),
корабли ‒ 28 ед,
подлодки - 1 ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 52096 (+79) ед,
специальная техника – 3916 (+1).
Напомним, на Северском направлении в Донецкой области подразделения российской оккупационной армии активно применяют против украинских защитников боеприпасы с ядовитым веществом, сообщили в бригаде оперативного назначения «Рубеж» НГУ. Применение химического оружия продолжается уже третью неделю.