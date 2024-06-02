Потери российской армии в войне против Украины: ВСУ побили рекорд

На днях ВСУ нанесли наибольшие потери артиллерии врага за два года войны.

В мае 2024 года ВСУ уничтожили 1160 российских артиллерийских систем. Это очередной рекорд украинских сил.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины на странице X.

"Очередной рекорд. 1160 российских артиллерийских систем было уничтожено в мае. Это наибольшее количество потерь артиллерии за два года войны. А украинские воины продолжают превращать российское оружие в металлолом", — говорится в сообщении.

Напомним, по последним данным Генерального штаба за 2 июня, потери российской армии в войне против Украины составляют 509 860 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1080 окупантов.

Потери ВС РФ по артиллерии / Фото: Министерство обороны Украины

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