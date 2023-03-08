Потери российской и украинской авиаций не сравнимы: американский генерал назвал цифры

Командующий военно-воздушными силами США в Европе и Африке сравнил потери авиации между Украиной и Россией и заявил, что эти показатели нельзя и сравнивать.

ВСУ гораздо лучше проявляют себя в воздухе, в отличие от россиян. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ВСУ уничтожили более 70 самолетов вражеской армии, зато успехи РФ значительно меньше — не более 60 самолетов.

Об этом рассказал командующий военно-воздушными силами США в Европе и Африке генерал Джеймс Хеккер во время своей конференции в Колорадо.

По его словам, обе стороны не могут свободно применять авиацию на фронте для прикрытия контрнаступательных операций из-за наличия противовоздушной и антиракетной обороны.

Хеккер добавил, что значительная часть авиации становится бесполезной на поле боя из-за эффективности средств ПВО. Этот факт может негативно повлиять на планы по последующим контрнаступательным действиям против РФ, поскольку отсутствие воздушной поддержки затрудняет соответствующие маневры.

Генерал США добавил, что Штаты предоставили Украине эффективные средства для уничтожения российских радаров в воздушном пространстве, в том числе ракеты AGM-88 HARM. За последние три недели ВСУ также получили от США бомбы точной наводки JDAM, имеющие увеличенный радиус действия. Это является существенным преимуществом этих снарядов по сравнению с другими американскими системами HIMARS.

Напомним, ранее стало известно, что два украинских пилота находятся в Тусоне, штат Аризона. Там на военной базе оценивают и улучшают их умение управления штурмовиками. Американцам это нужно, в частности, и для того чтобы определить, сколько времени понадобится для обучения украинцев управлять истребителями F-16.

Скоро новые истребители: украинские пилоты начали тренировки в США

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