Он сравнил жертвы россиян в Донбассе с количеством погибших во время нескольких войн в истории.

За год Россия продвинулась на 38 км и потеряла численность нескольких армий Европы на Донбассе.

Об этом ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий сказал в интервью Radio NV.

"Немного больше года продолжается наступление россиян на Донбассе. То наступление, которое идет до сих пор, началось 10 октября прошлого года. Год и две недели скоро будет. За этот год и неполных две недели россияне продвинулись аж на целых 38 км. И потеряли за эти 38 километров примерно численность нескольких европейских армий вместе взятых", — сказал он.

Евгений Дикий также отметил, что российские "санитарные потери" составляют 100 тысяч. И это не завышенное количество, а учитывая процент выживания раненых российских солдат, можно оценить количество убитых оккупантов в 200 тысяч.

Он сравнил такие цифры с несколькими войнами в истории.

"10 лет войны СССР в Афганистане стоили 15 тысяч убитых. Такого масштаба потери последний раз были во Вторую мировую. Так, за два года более 10 10-летних "Афганистанов", интенсивность потерь таким образом выходит в 100 раз больше, чем была в Афганистане. Такой масштаб потерь в Европе в последний раз наблюдался во Вторую мировую.

Россияне на Курщине сейчас понесут потери. Им нужно собрать до 12 тысяч военных, чтобы восстановить позиции в области. Такое мнение высказал эксспикер Генштаба ВСУ (2014-2017) Владислав Селезнев.

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