Потери Украины на войне: Зеленский, Трамп и иностранные СМИ называют разные данные

Зеленский говорит о 43 тысячах военных Трамп говорит о 400 тысячах

В начале 2024 года в феврале президент Украины Владимир Зеленский раскрыл потери Украины. Тогда он отметил, что с начала полномасштабной войны РФ погибли 31 тысяча украинских воинов.

Иностранные СМИ в своих материалах обнародовали другие данные, в частности, они упоминали оценку США, которая была озвучена летом 2023 года, согласно которой украинские потери от 24 февраля 2022 предварительно составляют около 70 тысяч убитыми и 100-120 тысяч — ранеными.

В декабре Зеленский рассказал, что Украина потеряла 43 тысячи военных, однако Трамп озвучил совсем другую цифру.

Что известно о количестве погибших украинских военных – читайте в материале ТСН.Ua.

Какие данные о погибших военных были в феврале

После озвучения Зеленским от начала полномасштабной войны РФ погибла 31 тысяча украинских воинов, ряд западных СМИ распространял свои данные по поводу погибших военных.

"Подсчет господина Зеленского не удалось проверить независимо. Это резко отличается от оценок официальных лиц США, которые прошлым летом оценивали потери гораздо выше, говоря, что были убиты около 70 000 украинцев и от 100 000 до 120 000 были ранены. Потери российских военных, за словам официальных лиц, были примерно вдвое больше", – отметило издание NYT.

"В середине февраля Министерство обороны США оценивало количество убитых и раненых российских военных в 315 тысяч человек", – пишет известное немецкое издание Spiegel.

"Нежный вопрос"

В конце июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью The Guardian отмечал, что потери России втрое больше Украины, а на отдельных направлениях фронта "даже больше". По Украине Сырский не назвал конкретных цифр, объяснив, что потери являются "деликатным вопросом в обществе" и это тема, которую Москва может использовать.

"Для нас очень важно сохранить жизнь наших бойцов. Мы не защищаем руины насмерть. Мы не достигаем целей любой ценой, чтобы бросить своих людей на бесполезные нападения. Иногда приходилось переходить на более "выгодные позиции", — подчеркнул главнокомандующий.

Военный, бывший монах Аристарх московского патриархата, общественный активист рассказывал в интервью военной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной, что на одного военного Вооруженных сил Украины на войне погибают десять россиян.

“Из того, что я вижу на моем направлении, если брать по безвозвратным, то это где-то в среднем один к десяти. Бывает больше. На одного нашего – не менее 10 россиян”, – рассказал военный.

Данные о погибших воинах в ноябре

В начале сентября Wall Street Journal опубликовало примерное количество погибших украинских военных на войне. Согласно конфиденциальной оценке Украины, сделанной в этом году, количество погибших украинских военных составляет 80 тысяч, а раненых – 400 тысяч, пишет WSJ со ссылкой на информированные источники.

Чтобы подсчитать потери Украины с начала полномасштабного вторжения России, иностранные журналисты собирали данные о гибели в боях с началом или опубликованных отчетов разведывательных служб, должностных лиц в области обороны, исследователей и данных разведки из открытых источников.

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Отчеты трудно проверить независимо, в частности, пропавшие без вести военные, считающиеся погибшими, не всегда фиксируются в данных.

Так, по подсчетам издания The Economist на войне, вероятно, погибли не менее 60-100 тысяч украинских военных. Возможно, еще 400 тысяч бойцов получили серьезные ранения, чтобы продолжать участие в боевых действиях. В эти цифры не входят погибшие среди гражданского населения, о которых крайне мало данных. Считается, что погибли многие десятки тысяч мирных жителей.

Данные вебсайта ualosses свидетельствуют о том, что с 2022 года погибли не менее 60,4 тысяч украинских солдат.

В статье The New York Times, со ссылкой на представителей американской администрации, говорилось, что потери среди ВСУ вероятно достигают 57 тысяч человек, что составляет половину потерь России, однако это существенные потери для меньшей по численности страны.

Какую цифру озвучил Зеленский

В воскресенье, 8 декабря, президент Зеленский обнародовал новые данные о количестве потерь среди украинских военных с начала полномасштабной войны. В своей соцсети он отметил, что Украина потеряла 43 тысяч воинов, погибших на поле боя.

"С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысячи воинов, погибших на поле боя. 370 тысяч случаев оказания помощи раненым, и это с учетом, что в нашей армии примерно 50 процентов раненых возвращаются в строй, и фиксируются все ранения, в том числе легкие и повторные" ", – заявил Зеленский.

В частности, недавно Зеленский в интервью для Kyodo News заявил, что количество погибших украинцев достигает менее 80 тысяч человек.

"Я не могу поделиться цифрами. Кое-кто недавно, кажется в американской прессе, предоставил информацию, что украинцев погибло 80 тысяч. Я хочу сказать, что нет – меньше. Намного меньше. Намного", – подчеркнул глава государства.

В частности, он отметил, что точно неизвестно, сколько погибло украинцев на оккупированных территориях.

"В большинстве своем это – гражданское население. Во время оккупации там были и гражданские и военные и правоохранители. Сколько они погибли, замучены в плену – мы не знаем. Я говорю только о фиксации военных, которые на нашей территории, которые контролируются нами", – подытожил Зеленский.

Трамп о потерях Украины на войне

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина потеряла около 400 тысяч военных на войне. РФ потеряла – 600 тысяч воинов.

В своей соцсети Truth Social Трамп написал, что следует немедленно прекратить огонь и начать переговоры. По его мнению, Украина бессмысленно потеряла 400 тысяч солдат и гораздо больше мирных жителей.

"Так же Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и прекратить безумие. Они бессмысленно потеряли 400 000 солдат и гораздо больше мирных жителей. Следует немедленно прекратить огонь и начать переговоры. Слишком много жизней напрасно потеряно, слишком много семей уничтожено, и если это продолжать это может обернуться чем-то гораздо большим и гораздо хуже. Я хорошо знаю Владимира. Это его время действовать. Мир может ждать.

Потери русских в войне

Каждый день ВСУ ликвидируют россиян на поле боя.

В июне Министерство обороны Великобритании сообщило, что общее количество российских потерь (убитыми и ранеными) с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года, вероятно, достигло 500 тысяч человек.

В ноябрьском отчете издания Wall Street Journal говорилось, что на войне погибли до 200 тысяч российских военных. По последним оценкам The Economist, опубликованным в июле, по состоянию на конец июня погибли 106-140 тыс. русских бойцов.

В Минобороны Украины сообщили, что ноябрь 2024 стал рекордным для потерь российской армии. Что касается живой силы, то враг потерял 45 720 убитыми и ранеными, что составляет три мотострелковые дивизии сухопутных войск.

Недавно Зеленский заявил, что российские потери превышают 750 тысяч человек, а это 198 тысяч убитых россиян и более 550 тысяч раненых.

"С сентября этого года Россия теряет на поле боя людей в соотношении 5 и даже 6 против 1 у нас. Так они хотят захватить больше земли, прежде чем давление мира на них может усилиться до невыносимого", — отметил Глава государства.

По данным Генштаба общие боевые потери российских кафиров на утро 8 декабря составили 753,3 тысячи человек.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что РФ возобновила наступательные операции, направленные на захват города Покровска в Донецкой области. Враг не отказался от своей цели и продолжит жертвовать техникой и живой силой ради захвата Покровска до 2025 года.

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