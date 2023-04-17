Потери Украины в войне: Резников извинился за неоднозначное сравнение

Министр обороны извинился за свои слова о том, что потери Украины в войне меньше числа погибших от землетрясения в Турции.
Министр обороны Алексей Резников извинился за свои слова о том, что потери Украины в войне меньше числа погибших от землетрясения в Турции.
Об этом написал в Twitter.
"Искренне извиняюсь перед всеми в Украине или Турции, кого оскорбили мои комментарии в интервью испанской газете La Razon. Украинцы сочувствуют турецкому народу. Мы понимаем, что такое хоронить тысячи невинных людей – друзей и соседей", – заметил он.
Министр выразил благодарность союзникам в Турции за их "неизменную поддержку и твердую позицию по Крыму с начала российского вторжения".
Напомним, Резников сделал неоднозначное заявление. Он сказал, что украинские потери в войне меньше количества жертв февральского землетрясения в Турции.
"У нас, конечно, есть жертвы, потому что мы на войне. Но они критически меньше российских. Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции", — сказал он.
По данным американской разведки, в ходе боев в Украине погибло вдвое больше российских солдат, чем украинских.
Отметим, 6 февраля 2023 года мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 балла всколыхнули юго-восточную Турцию и северную Сирию. В общей сложности погибли почти 57 тысяч человек, миллионы жителей остались без домов.
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