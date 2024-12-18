Потери военных КНДР на войне: сколько иностранных солдат пало на поле боя

Войска КНДР принимают участие в войне России против Украины. По данным разведки, речь идет об 11 тысячах военных, присутствие на фронте которых официально не признали ни Москва, ни Пхеньян.

Недавно северокорейские войска привели в боевую готовность, вероятно, их будут перебрасывать на помощь россиянам в горячих точках.

Несмотря на это, ВСУ активно ликвидирует врагов на фронте, в том числе воинов из Северной Кореи. В зарубежных СМИ говорится, что Корея уже понесла "несколько сотен" потерь – как погибших, так и раненых – в Курской области с момента отправки тысяч своих военных в Россию в октябре.

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Элитные войска

По данным западных аналитиков Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, вероятно, отправит "лучших" из элитного подразделения высоко тренированных и солдат, известного как "Штурмовой корпус". Это утверждает генерал-лейтенант в отставке Чон Ин Бум, ветеран армии Южной Кореи.

Некоторые из них являются спецназовцами, подобными американским Navy SEALs или британским SAS. Другие – легкая пехота и снайперы.

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По словам Чона, штурмовой корпус вооруженных сил Северной Кореи является "лучше подготовленным, физически более выносливым и мотивированным, чем обычный северокорейский солдат".

Майкл Мэдден, внештатный научный сотрудник программы "38 North" в Центре Стимсона в Вашингтоне, заявил, что это самое большое развертывание северокорейских солдат со времен Вьетнамской войны. У них есть "определенные психологические приемы", чтобы выдержать трудности.

Впрочем, на войне ВСУ используют новейшее оружие, в частности, дроны для поражения военных целей противника и оккупантов. Поэтому для военных КНДР таков способ ведения боя за новинку.

Вполне возможно, что северокорейцы будут убивать оружием американского производства. Белый дом заявил, что эти войска являются "разрешенной мишенью".

ГУР отмечает, что для распознавания на фронте северокорейские военные используют красный скотч.

Северокорейские военные создают неудобства

Общественный активист и военнослужащий Евгений Карась рассказал, что Украина начала наступление на Курскую область. По его словам, опрокидывание значительных сил, таких как десантные дивизии, не принесло результатов для РФ, а потери российских войск стали огромными.

Как рассказал военный, привлечение войск КНДР к войне свидетельствует о проблемах России с мобилизационным ресурсом.

Евгений Карась рассказал, что 10 тысяч военных КНДР сейчас создают неудобства украинским военным на Курском направлении. По мнению военного, их будут использовать для того, чтобы забрать российских военных по другим направлениям.

Следует отметить, что военное командование РФ может привлечь солдат КНДР к боевым действиям на востоке Украины. Впрочем, российский диктатор Владимир Путин еще не принял окончательного решения по этому вопросу, заявил бывший заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Военный отметил, что не следует исключать того, что в ближайшее время северокорейские военные появятся на других участках фронта. Приоритет Кремля – реализация планов на восточном фронте в Украине.

"Проблемные моменты"

Алексей Гетьман, военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ, отметил, что северокорейские военные на Курщине ведут наступление по тактике времен Второй мировой и поэтому понесут такие потери. Однако физическая подготовка солдат довольно неплохая, заявил он в эфире "Radio NV".

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"Северокорейцы проводят наступательные действия не так, как это делает Россия. Россияне используют еще со времен Пригожина и "Вагнера" более или менее современную тактику атак небольших групп... Это 3-5-7-9 человек, пытающихся занять какую-то позицию и двигаться далее. Северокорейцы наступают шеренгой. Они наступают в линию. Второй мировой войны", – рассказал эксперт.

Гетман подчеркнул, что сейчас так не воюют и такую тактику не используют. Ведь она приводит к большим потерям среди личного состава. Однако, по словам эксперта, северокорейцы – физически готовы, умеют стрелять и уже сбили несколько наших дронов из стрелкового оружия.

Он предположил, что внутри оккупационных войск не очень хорошие взаимоотношения между северокорейцами и россиянами.

В отчете Института изучения войны (ISW) говорится, что плохая координация с россиянами обусловлена языковым барьером.

"Плохая интеграция и проблемы с коммуникацией между российскими и северокорейскими войсками, вероятно, будут продолжать генерировать напряженность во время проведения российских военных операций в Курской области в ближайшем будущем", – говорится в отчете.

Первые потери

Главное управление разведки Минобороны Украины ранее сообщало, что на 14 декабря ориентировочные потери укомплектованных российским и северокорейским личным составом подразделений составляют около 200 военнослужащих.

В ведомстве рассказали, что РФ применяет солдат КНДР в штурмовых действиях в Курщине, в частности – в составе сводных подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск ВС России.

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Впоследствии в ГУР МО сообщили, что в течение 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба, Мартыновка Курской области подразделения армии КНДР понесли значительные потери. Речь идет о по меньшей мере 30 солдатах убитыми и ранеными.

Также в районе села Куриловка по меньшей мере трое северокорейских военнослужащих пропали без вести. Из-за значительных потерь штурмовые группы доукомплектовывают свежим личным составом, в том числе из 94 отдельной бригады армии КНДР, для продолжения активных боевых действий на Курщине.

Госдепартамент США подтвердил, что среди солдат КНДР в Курской области есть жертвы, в частности, что американская сторона осведомлена о том, что часть северокорейских военных была убита на поле боя в Курской области.

В своем вечернем обращении 16 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается скрыть потери северокорейцев в Курской области.

Силы обороны Украины и разведка выясняют полную информацию о реальных потерях российских подразделений, к которым привлечены корейцы.

"К сожалению, приходится обороняться еще и от них. Хотя никакой причины нет, чтобы еще и корейцы гибли в этой войне. Единственная причина — это безумие Путина, которое охватило Россию и подпитывает эту войну. Будем и дальше защищать наши позиции", — подчеркнул он. президент.

О потерях среди войск КНДР в Курщине говорили и в Пентагоне. Спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер отметил, что есть данные, указывающие на потери среди северокорейских военных – как убитыми, так и ранеными. Однако в настоящее время США не располагают точными сведениями о количестве погибших или раненых со стороны Северной Кореи.

Как сообщает издание Forbes, за один бой северокорейские военные могли потерять 4% своего количества на территории Курской области.

"Атакуя тремя волнами из-за открытых полей возле села Плехово в субботу, северокорейская пехота смогла вытеснить 100 украинских военных, удерживавших село. В штурме, вероятно, участвовали более 500 солдат КНДР из 92 и 94 отдельных бригад Кореи специальных операций. могут составлять до половины всех участвовавших в атаке солдат, — отметили в Forbes.

Большие потери иностранных военных обусловлены тем, что они пошли в атаку среди бела дня – пешком, маршируя по минам под "пристальным глазом" украинских беспилотников.

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Ранее воины восьмого полка Сил специальных операций ВСУ организовали "горячий прием" северокорейским войскам в Курской области РФ. В течение трех дней операторы ССО уничтожили 50 вражеских военных и ранили еще 47.

Северокорейские военные в Курской больнице

Россияне бросают в бой военных КНДР на Курщине без бронетехники, поэтому у них значительные потери. Об этом сообщил ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

"Тактика действий следующая: кндровцев накапливают в посадках и гонят на штурм узких участков по нескольким направлениям одновременно", — отметил Коваленко.

Также он отметил, что значительная часть военных КНДР погибла при попытках выбить бойцов Сил обороны Украины с занятых позиций в Курской области.

Доказательством гибели значительной части северокорейских военных на боли боя фотографии с последствиями русских штурмов на Курском направлении, где видно несколько десятков тел и разбитую технику.

Фото погибших солдат РФ на Курщине / Фото: "Схеми"

Как отметил Андрей Коваленко, у погибших бойцов КНДР перед ударами дронов не было визуального понимания опасности от БпЛА. Такой факт может свидетельствовать о том, что россияне плохо проинформировали корейцев об использовании беспилотников на фронте.

Следует заметить, что раненых бойцов КНДР направляют в больницу в Курске. По информации Telegram-канала " russia no context ", сейчас их там более 100.

В Сети появились видео раненых военных КНДР из больницы Курска

Для них предусмотрено отдельное питание, а на размещение выделен отдельный этаж.

Напомним, Россия планирует передать передаст КНДР самолеты в обмен на солдат.

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