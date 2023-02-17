"Потери врага могут быть значительно выше": в ВСУ назвали причину

Потери россиян в войны против Украины могут быть значительно выше, чем в официальных источниках. В частности, из-за отношения самих окупантов к своим раненым.

Об этом сообщил спикер объединенного прессцентра Сил обороны таврического направления Алексей Дмитрашковский.

По словам Дмитрашкивского, также трудно определить точное количество погибших и раненых после попадания снаряда в скопление живой силы врага.

"Подаваемые данные это приближены к реальным, но не учтены некоторые вещи. Россияне фактически не эвакуируют своих раненых бойцов и большинство из них превращается в двухсотых. Об этом сообщают и пленные, которые сейчас у нас в плену", — сказал он.

Кроме того, представитель подтвердил информацию о больших потерях россиян на направлениях Угледара и Бахмута. По его мнению, потери россиян увеличиваются, потому что они наступают большими силами.

"В настоящее время враг имеет некоторое количество личного состава, который может наносить поражение, атаковать, но их там не так много. Они могут единственное что делать, — это вести беспокоящий огонь и держать наши войска в тонусе, чтобы имели понимание, что перед ним враг. Но полноценной атаки, на мой взгляд, сейчас не может быть на этих направлениях. Враг понес действительно очень большие потери", — отметил Дмитрашковский.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия проиграет в этом году, и украинской победе в войне нет альтернативы.

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