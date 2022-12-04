Потери врага на Бахмутском направлении: в ВСУ сообщили, сколько погибших оккупантов насчитывают ежедневно

Ежедневные потери врага под Бахмутом насчитывают более 50 человек. Столько же оккупантов получают ранения.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Здесь можно примерно сказать по динамике, округлить, конечно. В районе от 50 до 100 человек они могут потерять только на Бахмутском направлении. Это только убитыми и столько же ранеными в зависимости от времени", — заявил спикер.

Актуальная ситуация под Бахмутом: что известно

На Донецком направлении продолжаются ожесточенные боевые действия. Кафиры пытаются проводить наступательные действия.

По информации военных экспертов, там враг пытается окружить силы обороны Украины, обходя их с юга от Бахмута.

ВСУ контролируют все основные логистические трассы, по которым обеспечивается материально-техническая основа украинского контингента в Бахмуте. А ПВК "Вагнер" сменила тактику и перешла к активной обороне.

В субботу, 3 декабря, украинские пограничники в окрестностях Бахмута точным выстрелом из ПЗРК "приземлили" вражеский бомбардировщик Су-34.

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