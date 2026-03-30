Потери врага на фронте приближаются к катастрофическому пределу

ВСУ ликвидируют россиян на фронте — оккупанты несут потери.

Анастасия Павленко
Оккупанты

Оккупанты / © Associated Press

За прошедшие сутки ликвидировано около 870 российских захватчиков и немало техники.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 296 700 (+870) человек

  • танков — 11 824 (+4)

  • боевых бронированных машин — 24 317 (+4)

  • артиллерийских систем — 39 049 (+48)

  • РСЗО — 1 708 (+1)

  • средства ПВО — 1 337

  • самолетов — 435

  • вертолетов — 350

  • БпЛА оперативно-тактического — 206 531 (+2 471)

  • крылатые ракеты — 4 491

  • корабли / катера — 33

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 86 160 (+183)

  • специальная техника — 4 105

Напомним, главком Александр Сырский сообщил, что украинским защитникам удалось восстановить контроль над территорией площадью около 470 квадратных километров.

