Потери врага на фронте приближаются к катастрофическому пределу
ВСУ ликвидируют россиян на фронте — оккупанты несут потери.
За прошедшие сутки ликвидировано около 870 российских захватчиков и немало техники.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.03.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 296 700 (+870) человек
танков — 11 824 (+4)
боевых бронированных машин — 24 317 (+4)
артиллерийских систем — 39 049 (+48)
РСЗО — 1 708 (+1)
средства ПВО — 1 337
самолетов — 435
вертолетов — 350
БпЛА оперативно-тактического — 206 531 (+2 471)
крылатые ракеты — 4 491
корабли / катера — 33
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 86 160 (+183)
специальная техника — 4 105
Напомним, главком Александр Сырский сообщил, что украинским защитникам удалось восстановить контроль над территорией площадью около 470 квадратных километров.