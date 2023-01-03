"Потери врага около Бахмута ежедневно измеряются сотнями погибших и тяжелораненых" — офицер ВСУ

Потери русской армии на Бахмутском направлении каждый день измеряются сотнями погибших и тяжелораненых, там продолжаются ожесточенные бои.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал офицер батальона "Свобода" Нацгвардии Андрей Ильенко.

"День за днем ситуация на Бахмутском направлении не меняется, продолжаются тяжелые бои. Битва за Бахмут продолжается с середины лета, все это время враг пытается либо окружить город, либо взять его штурмом, но по факту успехов не имеет. Враг бросает сюда большие силы, наверное, все боеспособное, что сейчас у него есть, что еще осталось", — рассказал он.

По его словам, находящиеся на Бахмутском направлении Силы обороны Украины устойчиво держат определенные рубежи.

Ильенко также отметил, что Бахмут – под украинским контролем. В окрестностях и флангах частично продолжаются бои.

"Но речь и близко не идет об окружении или захвате Бахмута врагом. Потери врага измеряются сотнями погибших и тяжелораненых за день, даже для России это слишком большие потери", — резюмировал офицер.

Бои за Бахмут

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин придумал, почему его наемникам не удается захватить Бахмут в Донецкой области, по его словам, оккупантам не хватает бронированной техники и боеприпасов.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что сложно делать прогноз относительно возможностей наступательных операций врага в районе Бахмута. Оккупационная армия имеет достаточно живой силы для продолжения атак.

В Бахмуте 2 января погиб общественный деятель, член Союза украинской молодежи и майдановец Олег Юрченко.

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