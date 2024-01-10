Потери врага от удара по Севастополю: в РФ заявили о гибели генерала и полковника

В частности, во время атаки был ликвидирован командир 3-го радиотехнического полка, который оккупанты в Крыму называют своими "глазами и ушами".

Возле оккупированного Севастополя в результате атаки по командному пункту соединения российских войск 4 января погибли 12 захватчиков. Среди них оказались военный в звании "генерал" и полковник Вадим Исмагилов.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

В сообщении российского паблика "Досье Шпиона" говорится, что 4 января в 17:18 был нанесен удар по объекту оккупантов на территории Севастополя. Целью стал защищенный командный пункт 31 дивизии ПВО Военно-космических сил России (в/ч 03121).

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По данным телеграм-канала, в результате удара погибли 12 военнослужащих ВКС РФ, еще девять получили ранения. В общей сложности под завалами оказались более 80 военнослужащих дивизии.

"Среди списков погибших фигурирует один военнослужащий в звании "генерал", однако его фамилия не указывается (это к слухам о гибели Герасимова, хотя я считаю, что это лишь слухи). Также подтверждена гибель командира 3-го радиотехнического полка ВКС РФ. В результате удара был уничтожен узел связи дивизии", – говорится в заявлении паблика.

Погибшим командиром оказался полковник Вадим Исмагилов – ветеран войны в Сирии, командир 3-го радиотехнического полка 4-й гвардейской армии ВВС и ПВО. Об этом свидетельствует сообщение на странице Челябинского высшего военного автомобильного командно-инженерного училища. В сообщении анонсируется прощание в Челябинске с Исмагиловым, который являлся выпускником училища.

Вадим Исмагилов – командир 3-го радиотехнического полка 4-й гвардейской армии ВВС и ПВО

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Отметим, что командир 31 дивизии ПВО в Севастополе генерал-майор Павел Жилавый еще весной 2023 года рассказывал российским медиа, что "успешно решить поставленные командованием задачи было бы невозможно без радиотехнического полка, которым командует полковник Вадим Исмагилов".

"Образно говоря, этот полк – глаза и уши нашего соединения. Его подразделения обнаруживают цели противника, ведут их, выдают данные для зенитных ракетных полков нашей дивизии, сил ВКС и ПВО Южного округа, сил ПВО Черноморского флота и других структур. Они, можно сказать, первыми вступают в бой с противником. И от них во многом зависит результат воздушного боя", – объяснял Жилавый.

Напомним, 4 января в оккупированном Крыму раздались взрывы, после которых Минобороны РФ заявило об атаке на полуостров с использованием авиационных управляемых ракет. Там традиционно утверждали об успешной работе ПВО. Однако в ВСУ впоследствии сообщили, что 4 января возле Севастополя украинские войска поразили командный пункт соединения оккупантов.

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