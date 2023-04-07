Потери врага перевалили за 177 тысяч: за сутки ликвидировано почти пол тысячи солдат РФ

Уничтожены еще четыре российских беспилотника.

С 24 февраля 2022-го по 7 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 177 110 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 480 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери России:

личного состава — около 177 110 (+480) человек ликвидировано,

танков — 3633 (+2) ед,

боевых бронированных машин — 7016 (+3) ед,

артиллерийских систем — 2722 (+8) ед,

РСЗО — 533 (+1) ед,

средства ПВО — 281 (+0) ед,

самолетов — 306 (+0) ед,

вертолетов — 292 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2291 (+4),

крылатые ракеты — 911 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5587 (+13) ед,

специальная техника – 304 (+2).

Напомним, 7 апреля начались 408 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Вражеская армия продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за прошедшие сутки отражено более 40 атак противника.

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