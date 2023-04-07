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Потери врага перевалили за 177 тысяч: за сутки ликвидировано почти пол тысячи солдат РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Потери врага перевалили за 177 тысяч: за сутки ликвидировано почти пол тысячи солдат РФ

Фото: Associated Press

Уничтожены еще четыре российских беспилотника.

С 24 февраля 2022-го по 7 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 177 110 солдат армии Российской Федерации. За сутки ликвидировано еще 480 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери России:

  • личного состава — около 177 110 (+480) человек ликвидировано,
  • танков — 3633 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 7016 (+3) ед,
  • артиллерийских систем — 2722 (+8) ед,
  • РСЗО — 533 (+1) ед,
  • средства ПВО — 281 (+0) ед,
  • самолетов — 306 (+0) ед,
  • вертолетов — 292 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2291 (+4),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5587 (+13) ед,
  • специальная техника – 304 (+2).

Напомним, 7 апреля начались 408 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Вражеская армия продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за прошедшие сутки отражено более 40 атак противника.

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Дата публикации
Просмотры
1059
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