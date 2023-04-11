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Потери врага перевалили за 179 тысяч: за сутки ликвидировано пол тысячи солдат РФ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Потери врага перевалили за 179 тысяч: за сутки ликвидировано пол тысячи солдат РФ

Фото: Associated Press

Уничтожен еще один вражеский вертолет.

С 24 февраля 2022-го по 11 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 179 320 солдат армии Российской Федерации. В сутки ликвидировано еще 500 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери России:

  • личного состава – около 179 320 (+500) человек ликвидировано,
  • танков — 3644 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин — 7038 (+10) ед,
  • артиллерийских систем — 2765 (+15) ед,
  • РСЗО — 535 (+1) ед,
  • средства ПВО — 282 (+0) ед,
  • самолетов — 307 (+0) ед,
  • вертолетов — 293 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2332 (+9),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5620 (+13) ед,
  • специальная техника – 316 (+5).

Напомним, аналитики американского Института изучения войны сообщили, что украинские Вооруженные силы Украины настолько истощили силы российских наемников ППК "Вагнера", что военное командование РФ вынуждено было перебросить в Бахмут на Донетчине части НДС РФ.

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Дата публикации
Просмотры
304
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