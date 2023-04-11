Потери врага перевалили за 179 тысяч: за сутки ликвидировано пол тысячи солдат РФ

Уничтожен еще один вражеский вертолет.

С 24 февраля 2022-го по 11 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 179 320 солдат армии Российской Федерации. В сутки ликвидировано еще 500 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери России:

личного состава – около 179 320 (+500) человек ликвидировано,

танков — 3644 (+7) ед,

боевых бронированных машин — 7038 (+10) ед,

артиллерийских систем — 2765 (+15) ед,

РСЗО — 535 (+1) ед,

средства ПВО — 282 (+0) ед,

самолетов — 307 (+0) ед,

вертолетов — 293 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2332 (+9),

крылатые ракеты — 911 (+0),

корабли /катера — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 5620 (+13) ед,

специальная техника – 316 (+5).

Напомним, аналитики американского Института изучения войны сообщили, что украинские Вооруженные силы Украины настолько истощили силы российских наемников ППК "Вагнера", что военное командование РФ вынуждено было перебросить в Бахмут на Донетчине части НДС РФ.

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