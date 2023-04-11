Потери врага перевалили за 179 тысяч: за сутки ликвидировано пол тысячи солдат РФ

Уничтожен еще один вражеский вертолет.
С 24 февраля 2022-го по 11 апреля 2023-го ВСУ уничтожили 179 320 солдат армии Российской Федерации. В сутки ликвидировано еще 500 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери России:
- личного состава – около 179 320 (+500) человек ликвидировано,
- танков — 3644 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 7038 (+10) ед,
- артиллерийских систем — 2765 (+15) ед,
- РСЗО — 535 (+1) ед,
- средства ПВО — 282 (+0) ед,
- самолетов — 307 (+0) ед,
- вертолетов — 293 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2332 (+9),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5620 (+13) ед,
- специальная техника – 316 (+5).
Напомним, аналитики американского Института изучения войны сообщили, что украинские Вооруженные силы Украины настолько истощили силы российских наемников ППК "Вагнера", что военное командование РФ вынуждено было перебросить в Бахмут на Донетчине части НДС РФ.
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