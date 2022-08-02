Потери врага растут: за сутки ВСУ уничтожили еще 140 оккупантов и сбили вертолет

ВСУ от начала широкомасштабного вторжения РФ уже уничтожили более 41,1 тысячи оккупантов.
Так, по состоянию на 2 августа общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 41 170 человек. Данные уточняются. Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском и Криворожском направлениях.
Об этом 2 августа сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.08 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 41170 (+140) человек ликвидировано
- танков ‒ 1768 (+0) ед.
- боевых бронированных машин – 4014 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 936 (+4) ед.
- РСЗО – 259 (+0) ед.
- средства ПВО – 117 (+0) ед.
- самолетов – 223 (+0) ед.
- вертолетов – 191 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 739 (+3) ед.
- крылатые ракеты – 174 (+0)
- корабли/катера — 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 2914 (+2) ед.
- специальная техника — 82 (+0)
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 160-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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