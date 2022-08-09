Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали еще 300 оккупантов, сбили вертолет и три крылатых ракеты

ВСУ от начала широкомасштабного вторжения РФ уже уничтожили более 42,6 тысячи оккупантов.

Так, по состоянию на 9 августа общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 42 640 человек. Данные уточняются. Самые большие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Бахмутском и Донецком направлениях.

Об этом 9 августа сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.08 ориентировочно составляют:

личного состава — около 42 640 (+300) человек ликвидировано

танков ‒ 1817 (+6) ед.

боевых бронированных машин – 4076 (+6) ед.

артиллерийских систем – 964 (+4) ед.

РСЗО – 261 (+0) ед.

средства ПВО – 133 (+1) ед.

самолетов – 223 (+0) ед.

вертолетов – 193 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 757 (+3) ед.

крылатые ракеты — 185 (+3)

корабли/катера — 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 2998 (+5) ед.

специальная техника — 87 (+1)

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 167-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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