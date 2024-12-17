Значительная часть этой техники находится в плохом состоянии спустя годы недостаточного обслуживания.

Потери российской бронетехники на фронте заставили Кремль снимать с хранения устаревшие советские танки.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в своем строительстве на платформе X (Twitter).

Согласно данным разведки, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 3600 основных боевых танков и около 8000 бронемашин. Такие масштабные потери заставили Москву обратиться в резервы из стратегических составов в Сибири.

Британская разведка отмечает, что значительная часть этой техники находится в плохом состоянии спустя годы недостаточного обслуживания.

Спутниковые снимки русских складов в Сибири. / Фото: Twitter/Ministry of Defence

Спутниковые снимки русских складов в Сибири.

Спутниковые снимки русских складов в Сибири.

На спутниковых снимках видно, как когда-то заполненные базы хранения техники опустели. Танки вывозятся, проходят минимальную модернизацию, где это возможно и отправляются на фронт.

Напомним, что российские кафиры начали использовать во время штурмов меньше танков и бронемашин, поскольку бронетехнику на поле боя эффективно уничтожают ВСУ.

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