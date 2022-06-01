Потерпите неделю-две: Ким призвал не возвращаться в Николаев и рассказал о наступлении ВСУ

Потерпите неделю-две: Ким призвал не возвращаться в Николаев и рассказал о наступлении ВСУ

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал местных жителей не возвращаться пока домой.

Он рассказал, что ВСУ на юге Украины пошли в наступление, поэтому российские оккупанты подрывают мосты и усиливают обстрелы Николаева.

Об этом 1 июня говорится в обращении Виталия Кима.

Глава Николаевской ОВА рассказал, что российские оккупанты во время отступления начали взрывать мосты на юге Украины.

"Они боятся прорыва наших ВСУ, а мы это поддерживаем", – подчеркнул Ким.

Глава Николаевщины подчеркнул, что россияне сейчас активнее обстреливают область. Он подчеркнул, что в город пока рано возвращаться из-за угроз. Виталий Ким добавил, что пока стоит подождать еще неделю-две.

Напомним, российская группировка в Херсонской области, вероятно, испытывает давление ограниченного контрнаступления украинских войск на северо-западе Херсонской области, особенно учитывая, что большая часть российского оперативного внимания сейчас сосредоточена на захвате Северодонецка.

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