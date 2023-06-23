"Потеря Бахмута станет для россиян мегапоражением": Череватый о переводе сил РФ на восток

Утрата Бахмута станет для россиян мегапоражением. В частности, об этом свидетельствует перевод российских сил на восток Украины.

Об этом заявил заместитель командующего Восточной группировкой войск по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый.

Отчасти так (стало больше российских войск на востоке Украины – ред.), частично он ротирует эти подразделения, в том числе на Бахмутское направление. В частности, десантные подразделения. Этим показывает, что для них чрезвычайно важно удержать Бахмут, ведь это было бы мегапоражение, эпикфейл Что десять месяцев пытаться его взять, не взять до конца и потери где-то сотни (тысяч) ранеными и десятки тысяч убитыми», – рассказал он в эфире национального телемарафона.

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На Бахмутском направлении уменьшилась интенсивность боев и атак армии российских оккупантов. В настоящее время военные РФ проводят ротационные мероприятия.

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