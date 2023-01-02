Потеря для киносообщества: на войне погиб известный украинский режиссер монтажа

На фронте погиб украинский режиссер монтажа Виктор Онисько, работавший на фильмах "Сторожевая застава", "Захар Беркут", "Виддана".

Об этом сообщил Довженко-Центр.

"Невероятная потеря для киносообщества и Украины. Вечное уважение герою. Искренние соболезнования родным и близким", — написали на странице Центра в Facebook.

"Ты должен был монтировать кино, но "монтировал" военную реальность в качестве ротного. Два раза на нуле — Херсонщина и Донбасс. Без всякой возможности на свидание. Ты очень устал, но берег своих собратьев. Ты переживал за каждую потерю. Ты говорил, что на войне нет большей пытки, чем сообщать семьям о погибших. Теперь и я почувствовала это на себе. Мое сердце разрывалось, когда твой воин рыдал в трубку и клялся мне, что не знал лучшего человека и командира", — написала жена Виктора Ольга Бирзул.

Напомним, ранее стало известно, что в бою под Бахмутом 20 декабря погиб известный украинский режиссер Олег Бобало. Он один из лучших режиссеров документальных лент. Снимал телевизионные программы и короткометражные фильмы.

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