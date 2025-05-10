Потеря "глаз": Чмут о критической зависимости Украины от разведки США

Тарас Чмут / © ТСН.ua

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Глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что Украина испытывает серьезные последствия от снижения оперативности передачи разведданных со стороны США.

Об этом он рассказал в интервью военной корреспондентке Натальи Нагорной.

«Ощутимо ли влияет на нас ограничение разведданных? Да, ощутимо влияет . Это наша главная проблема», - подчеркнул Чмут.

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Чмут также добавил, что поставки систем ПВО, в частности, Patriot, и ракет к ним являются важным фактором в сдерживании воздушных атак России.

" Это влияет на нашу обороноспособность по воздушным целям и частично является причиной неплохих для россиян атак последних недель и месяцев", - пояснил он.

Впрочем, Чмут отметил, что ситуация не критическая, поскольку существуют альтернативы американским системам ПВО в Европе.

Частично или даже полностью европейская помощь компенсирует слабость США . Он подчеркнул, что дальнейшая поддержка Европы будет определять, насколько эффективно Украина сможет продолжать сопротивление.

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На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЧМУТ: Перемирие на 30 дней — ловушка! Теряем 50 км в неделю! Где будут новые горячие точки?

Напомним, Чмут объяснил , почему в условиях полномасштабной войны невозможно говорить о перспективе демобилизации.