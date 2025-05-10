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Потеря "глаз": Чмут о критической зависимости Украины от разведки США
По его словам, речь идет о нехватке оперативной, достоверной и глубокой информации о враге, что важно для стратегических операций на фронте.
Глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что Украина испытывает серьезные последствия от снижения оперативности передачи разведданных со стороны США.
Об этом он рассказал в интервью военной корреспондентке Натальи Нагорной.
«Ощутимо ли влияет на нас ограничение разведданных? Да, ощутимо влияет . Это наша главная проблема», - подчеркнул Чмут.
Чмут также добавил, что поставки систем ПВО, в частности, Patriot, и ракет к ним являются важным фактором в сдерживании воздушных атак России.
" Это влияет на нашу обороноспособность по воздушным целям и частично является причиной неплохих для россиян атак последних недель и месяцев", - пояснил он.
Впрочем, Чмут отметил, что ситуация не критическая, поскольку существуют альтернативы американским системам ПВО в Европе.
Частично или даже полностью европейская помощь компенсирует слабость США . Он подчеркнул, что дальнейшая поддержка Европы будет определять, насколько эффективно Украина сможет продолжать сопротивление.
На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЧМУТ: Перемирие на 30 дней — ловушка! Теряем 50 км в неделю! Где будут новые горячие точки?
Напомним, Чмут объяснил , почему в условиях полномасштабной войны невозможно говорить о перспективе демобилизации.