"Потеря конечностей и зрения не повод ехать домой": Пригожин отметился новой порцией бреда о "зеках-добровольцах"

"Повар Путина" отметил, что те, кто после травмы может вернуться на войну, будут на разных должностях, на которых, по его словам, не нужна нога, например, они смогут быть саперами.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отметился новой порцией бреда на встрече с ранеными "вагнеровцами", которых отправил умирать в Украину. Он заявил, что потеря конечностей и зрения не повод уезжать домой.

Об этом пишет УНИАН.

"То, что они остались без ног, без рук, без зрения – это не значит, что нужно нарушать закон, нужно ехать домой. Те, кто может вернуться к нам, вернутся к нам и будут на разных должностях, на которых не нужна нога. "Сапером пойдет, если еще одна мина взорвется, то железяку оторвет, а новую приварим", — сказал "повар Путина" в окружении искалеченных "бойцов".

Пригожин намекнул, что на войну в Украину должны были отправить "студентов из Подмосковья или симпатичных ребят, которые ходят на дискотеки в России".

"То, что мы сейчас видим, то же должно было быть со студентами из Подмосковья или симпатичными ребятами, которые ходят на дискотеки в России и ездят на "Мерседесах". В результате ног лишились они (зеки – ред.), и общество должно относиться к ним с глубоким уважением. Если ты увидел человека, приехавшего с войны, а перед этим сидевшего в лагере и записавшегося добровольцем, а им по пару дней сидеть оставалось, они просто хотели родину защищать. С них все судимости сняты", — сказал главарь ЧВК "Вагнера".

По словам Пригожина, зеки-"добровольцы" настолько чисты перед законом, как будто их "из роддома выписали". В ответ кто-то из присутствующих пошутил: "Только без ног".

Напомним, у России нет консенсуса по вопросу войны с Украиной : активист движения "Весна" рассказал об отказах воевать и протесте.

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