- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 145
- Время на прочтение
- 3 мин
ВСУ рискуют потерять Покровск и Мирноград: эксперт о резком ухудшении ситуации
Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что из-за проблем с логистикой ВСУ могут потерять контроль над Покровском и Мирноградом в ближайшие недели.
Военный эксперт Владислав Селезнев предупреждает о резком ухудшении ситуации для Сил обороны Украины на Покровском направлении. По его словам, из-за проблем с логистикой удерживать позиции в Покровске и Мирнограде становится все сложнее, а риск потери контроля над этими городами растет с каждым днем.
Об этом Селезнев заявил в интервью OBOZ.UA.
Что происходит на Покровском направлении
По словам эксперта, ключевой проблемой для украинских подразделений остается отсутствие стабильного довольствия.
"Вопрос потери контроля над Покровском и Мирноградом, над теми небольшими участками, которые до сих пор находятся под нашим контролем, — это вопрос нескольких недель. Возможно, это произойдет даже раньше. Ситуация для нас там крайне неблагоприятная", — отметил Селезнев.
Он пояснил, что российские войска взяли под контроль села Родинское и Гришино, из-за чего украинские подразделения фактически оказались без нормальной логистики.
"У нас нет возможности обеспечить всем необходимым нашу группировку, которая действует в северных и северо-восточных микрорайонах Покровска и северо-западных пригородах Мирнограда. Нет логистики — нет ресурсов для стабильной обороны", — подчеркнул эксперт.
Возможен уход ВСУ и маневровая оборона
По мнению Селезнева, в ближайшее время Силы обороны могут перейти к маневровой обороне и арьергардным боям с постепенным отводом подразделений из этого района.
"Вероятнее всего, в ближайшие дни мы будем видеть маневровую оборону и арьергардные бои, связанные с отводом наших сил и средств с этого участка фронта", - отметил он.
Куда Россия перебросит войска после Покровска
Эксперт считает, что после возможного захвата Покровска и Мирнограда, российское командование будет перераспределять ресурсы на другие направления.
"Если приоритетом для врага является атака на нашу группировку в районе Константиновки и Дружковки, то, скорее всего, освобожденные силы будут переброшены именно туда. Поэтому бои за Константиновку и Дружковку могут вспыхнуть с новой силой", - прогнозирует Селезнев.
Также, по его словам, часть подразделений россияне могут перебросить на Гуляйпольское направление — в зависимости от того, где фронт будет больше проседать.
О численности российской группировки
Селезнев обратил внимание на заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по поводу численности войск РФ.
"Несмотря на большие потери, российская группировка остается мощной. Речь идет о сотнях тысяч военных вдоль всей линии фронта. Соответственно, давление на украинских защитников растет по всем направлениям", - подчеркнул эксперт.
Ранее директор программ безопасности центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук отметил, что ситуация в Покровске и Мирнограде критически сложна. Русские просачиваются между узлами обороны.
Аналитики DeepState также сообщили, что ситуация в районе Покровска Донецкой области приближается к критической и продолжает ухудшаться.
Кроме того, сообщалось, что на Покровском направлении враг наращивает численность войск. Как отметили в 79 ОГШБр, РФ направила туда 150 тысяч оккупантов.