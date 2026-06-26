Потеря Крыма может стать роковой для режима Путина— The Hill

Диктатор Путин / © Associated Press

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Утрата Россией возможности использовать временно оккупированный Крым как военный плацдарм может иметь критические последствия не только для войны, но и для самого режима диктатора Путина.

Об этом говорится в колонке для The Hill, авторами которой стали эксперт по национальной безопасности Марк Тот и полковник армии США в отставке Джонатан Мир.

Анализируя последствия мятежа руководителя ППК «Вагнер» Евгения Пригожина, произошедшего три года назад, авторы подчеркивают, что тот еще тогда пришел к выводу о несостоятельности России победить Украину в войне.

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По их оценкам, к моменту мятежа потери российской армии превышали 223 тысячи убитых и раненых. По состоянию на июнь 2026 г. этот показатель, как утверждают эксперты, вырос более чем в шесть раз и приблизился к 1,4 миллиона человек.

Эксперты отмечают, что Россия направляет в половину государственного бюджета на военные нужды, в то же время ежемесячно теряя до 35 тысяч военных. По их мнению это создает дополнительное давление на экономику и государственную систему страны.

Авторы также обращают внимание на заявления отдельных российских пропагандистов, публично выражающих беспокойство из-за нехватки ресурсов для защиты стратегически важных объектов.

По мнению американских аналитиков, положение российских оккупационных войск в Крыму продолжает ухудшаться из-за системной кампании Сил обороны Украины, направленной на ослабление военной инфраструктуры полуострова.

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Эксперты напоминают, что одним из первых серьезных ударов стало уничтожение российских военных объектов в Бердянском порту и потопление крейсера «Москва». После этого, отмечают они, командование Черноморского флота РФ было вынуждено перенести штаб из Севастополя в Новороссийск.

Последующие атаки с применением беспилотников, а также ракет Storm Shadow и SCALP по военным объектам, в частности авиабазе Саки, вместе с подрывами Керченского моста, стали важными элементами стратегии изоляции оккупированного полуострова.

В материале отмечается, что в течение 2023-2024 годов Украина последовательно наращивала интенсивность ударов, поражая подлодки, десантные корабли и командные пункты противника, в том числе с применением систем ATACMS.

По оценкам экспертов, в 2025-2026 годах украинская стратегия начала приносить еще более ощутимые результаты. Под постоянным огневым влиянием оказались системы ПВО, топливные базы и энергетическая инфраструктура оккупированного Крыма.

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Авторы утверждают, что регулярные атаки привели к серьезным перебоям с электроснабжением на полуострове. Кроме того, оккупационная администрация была вынуждена вводить ограничения на реализацию горючего гражданскому населению.

Также, по их словам, существенно усложнилось использование сухопутного коридора из-за временно оккупированных территорий юга Украины из-за активной работы украинских беспилотников.

Эксперты поддерживают позицию бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе Бена Ходжеса, который называет Крым ключевым театром военных действий в российско-украинской войне.

По их мнению, для достижения стратегической победы Украине не обязательно немедленно восстанавливать физический контроль над островом. Достаточно лишить Россию возможности использовать его в качестве военной базы и логистического центра.

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Аналитики считают, что завершающим этапом этого процесса может стать окончательный вывод из строя Керченского моста, который остается одним из главных маршрутов обеспечения российской группировки.

Учитывая исключительное символическое и военное значение Крыма для Кремля, американские эксперты сомневаются, что диктатор Путин сможет сохранить политические позиции при полной потере контроля над полуостровом.

Ранее сообщалось, что оккупация Крыма становится для РФ все более дорогой, поскольку удары по инфраструктуре и логистике парализуют полуостров.

Мы ранее информировали, что на фоне украинских атак, приведших к блекаутам и дефициту горючего в оккупированном Крыму, российские захватчики массово бегут с полуострова.

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