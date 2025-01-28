Потеря Курахового: в DeepState оценили сложившуюся ситуацию

Прошло две недели с тех пор, как враг занял Курахово.

Прошло две недели с тех пор, как враг занял Курахово. На днях появилась публикация спецкора ТСН Юлии Кириенко-Мериновой, в которой она описывает, что уже бывший комбриг 46 ОАэмбр полковник Золотарев может стать ответственным за потерю Курахового. Источники DeepState в бригаде сообщают, что против него возбуждено уголовное производство.

Об этом осинтеры написали в Telegram.

"Со своей стороны, считаем обязанностью немного больше рассказать об обороне города, потому что нам известно. Саму же правду о тех событиях знают только бойцы, которые непосредственно участвовали в боях", — отмечается в сообщении.

Практика создания новых бригад дала трещину

Как отмечается, 46 ОАэмбр в свое время должна была менять 79 ОДШБр в Марьинке и Новомихайловке, но из-за каких-то различий в командовании это произошло не полностью. Впрочем, сохранить Марьинку так и не удалось.

А дальше уже бои за Георгиевку и Максимилиановку, где 46 довольно эффективно сдерживала противника, пока не начал проваливаться левый фланг из-за потери Красногоровки. В октябре 2024 года на усиление 46-й было отправлено вновь 157 ОМБр, о котором на днях hromadske сделало отдельную статью. К сожалению, это практически не повлияло на ситуацию в полосе

"Пока командование боролось за удержание выступления возле Елизаветовки, создалось впечатление, что на Курахове было безразлично всем, кроме самой 46-й. Центр города держала солянка, которая физически не могла его удержать имеющимся боевым численным составом и когда кацап полез на многоэтажки, то оборона возле школы №5 просто рассыпалась", — объяснили в DeepState.

Отдельно упоминается малочисленный гарнизон микрорайона "Южный", где по словам одного из командиров стратегического уровня, было меньше солдат, чем многоэтажек. В условиях оперативного окружения, десантники долгое время удерживали микрорайон и только трети удалось из него выйти в живых.

"В дальнейшем бригада самостоятельно еще пыталась удержать Кураховскую ТЭС, но ее потеря была вопросом времени. А имеющихся сил и средств было просто недостаточно", — добавили аналитики.

Как показала практика и действия командования, отмечают в DeepState, содержание Курахового не было приоритетным, ведь приоритетом было содержание Успеновки и того кармана.

"Должна ли 46 бригада отвечать за потерю города — сомнительно. Дала ли трещину практика создания новых бригад и здесь — однозначно", — уверяют осинтеры.

В то же время много вопросов к командованию оперативно-тактического уровня и выше. Их видение и реализация содержания города были очень странными, как и процесс подготовки рубежей после его потери.

Напомним, армия РФ привлекла стратегические резервы для наступления на Курахово Донецкой области. Впрочем, захватчики планировали использовать их уже после захвата города. Пока эти ресурсы уже заканчиваются.

Читайте также: