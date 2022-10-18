Потеря оккупированных территорий Украины кардинально изменит настроения россиян – Буданов

Руководитель разведки Украины считает, что ухудшение экономической ситуации и мобилизация – это не основополагающий фактор влияния на граждан России.

Руководитель главного управления разведки министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов отметил, что фактически экономика в России переводится на режим военного времени, равно как и в Украине. Однако именно потеря Россией временно оккупированных территорий Украины изменит настроения россиян и посеет сомнения касательно "могущества" Путина среди населения.

Об этом он рассказал в интервью проекту "Орестократия".

"Это значит, что львиная доля всех расходов будет идти на оборонку, все остальное – по остаточному принципу. Но не экономика, не "могилизация" изменит настроения, а вот потеря территорий, когда говорят "Украина отразила еще один город", – это уже что-то невероятное, такого быть не может… Здесь уже возникает вопрос, так ли сильна у нас Россия? А Россия у них ассоциируется исключительно с фигурой лидера. Помните, как в советском кино: "Царь-то не настоящий"… с этого же все пошло..", — отметил Буданов.

Деоккупация юга Украины

Вооруженные силы Украины уволили 1170 квадратных километров территорий Украины в Херсонской области.

Очень важной победой для ВСУ является освобождение Брода Давида, где оккупанты имели довольно крепкие позиции.

В российской обороне в Херсонской области произошел частичный обвал.

Военные эксперты допускают, что украинские военные могут повторить в Херсонской области успехи недавнего контрнаступления на Харьковском направлении.

На освобожденных территориях Херсона уже заработала мобильная связь и даже отделение "Новой почты".

В Генштабе ВСУ подтвердили, что захватчики приступили к процессу эвакуации так называемых "государственных" учреждений из Херсона. По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Крыма вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что оккупанты на правом берегу Херсонщины сильно паникуют из-за движения Вооруженных сил Украины.

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