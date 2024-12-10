Потеря Покровска: военный объяснил, есть ли угроза для Днепропетровской области

Некоторая часть украинцев уже смирилась с тем, что кафиры зайдут в Покровск. Однако граждане мало отдают себе отчет, какие последствия это будет иметь для обороноспособности Днепровской области.

Такое мнение высказал командир взвода 24ОШБ "Айдар" Бунятов Станислав в Telegram.

По его словам, Днепропетровская область не застроена по селам так, как Донецкая, поэтому продвижения там будут быстрее.

"А для ценителей "переговоров", хочу напомнить, что как только они зайдут в Днепровскую область, то будут диктовать условия о полной передаче ее в РФ", — отметил Бунятов.

Он добавил, что направил свое сообщение депутатам, которые не понимают, где стоит российская армия.

Напомним, российские войска якобы намерены окружить и отрезать Покровск, а не атаковать его напрямую, отмечает аналитик Forbes Дэвид Акс.

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