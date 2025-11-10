Потеря Покровска даст россиянам ключевое преимущество: эксперт о критической ситуации на Донбассе

Если упадет Покровск, россияне будут терроризировать Днепропетровщину – эксперт / © Getty Images

Ситуация на восточном фронте, в частности вокруг стратегически важного города Покровска, остается крайне напряженной. А потеря этого населенного пункта может оказать решающее влияние на дальнейший ход боевых действий в регионе.

В эфире телеканала «КИЕВ 24» об этом сказал соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло

Он отметил, что украинские силы продолжают удерживать позиции в районах Мирнограда и Покровска, но риски растут.

«Если мы не сделаем все возможное сейчас, то у россиян действительно будет преимущество,» — подчеркнул эксперт.

Критические последствия в случае потери Покровска

По словам Дмитрия Жмайла, захват Покровска российскими войсками приведет к нескольким негативным последствиям, которые существенно усложнят украинскую оборону.

В первую очередь, речь идет об усилении преимущества в регионе. Россияне получат выгодную позицию для дальнейшего продвижения по западному направлению.

Также эксперт сказал о расширении применения БПЛА. оккупанты смогут подтянуть дополнительные операторы беспилотных летательных аппаратов.

Из-за потери Покровска обострится ситуация в Днепропетровской области. Усложнится оборона сектора, поскольку россияне смогут «терроризировать восточную часть Днепропетровской области» с помощью усиленной разведки БПЛА и ударов.

Поэтому Покровск остается ключевой точкой на карте боевых действий, содержание которой жизненно необходимо для стабилизации фронта и защиты прилегающих территорий.

Напомним, по состоянию на 10 ноября, в Покровском направлении продолжаются тяжелые бои. РФ продолжает штурмы и применяет «дроны-матки».

На Покровском направлении русские военные не прекращают попыток штурма позиций. По информации ISW, там существует основная проблема оккупантов.

Российские войска находятся в большинстве районов Покровска, но не могут оцепить город.