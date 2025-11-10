- Дата публикации
Война
305
2 мин
Потеря Покровска даст россиянам ключевое преимущество: эксперт о критической ситуации на Донбассе
Потеря Покровска усложнит оборону. Эксперт Жмайло объяснил, как это позволит россиянам терроризировать восточную часть Днепропетровской области.
Ситуация на восточном фронте, в частности вокруг стратегически важного города Покровска, остается крайне напряженной. А потеря этого населенного пункта может оказать решающее влияние на дальнейший ход боевых действий в регионе.
В эфире телеканала «КИЕВ 24» об этом сказал соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло
Он отметил, что украинские силы продолжают удерживать позиции в районах Мирнограда и Покровска, но риски растут.
«Если мы не сделаем все возможное сейчас, то у россиян действительно будет преимущество,» — подчеркнул эксперт.
Критические последствия в случае потери Покровска
По словам Дмитрия Жмайла, захват Покровска российскими войсками приведет к нескольким негативным последствиям, которые существенно усложнят украинскую оборону.
В первую очередь, речь идет об усилении преимущества в регионе. Россияне получат выгодную позицию для дальнейшего продвижения по западному направлению.
Также эксперт сказал о расширении применения БПЛА. оккупанты смогут подтянуть дополнительные операторы беспилотных летательных аппаратов.
Из-за потери Покровска обострится ситуация в Днепропетровской области. Усложнится оборона сектора, поскольку россияне смогут «терроризировать восточную часть Днепропетровской области» с помощью усиленной разведки БПЛА и ударов.
Поэтому Покровск остается ключевой точкой на карте боевых действий, содержание которой жизненно необходимо для стабилизации фронта и защиты прилегающих территорий.
Напомним, по состоянию на 10 ноября, в Покровском направлении продолжаются тяжелые бои. РФ продолжает штурмы и применяет «дроны-матки».
На Покровском направлении русские военные не прекращают попыток штурма позиций. По информации ISW, там существует основная проблема оккупантов.
Российские войска находятся в большинстве районов Покровска, но не могут оцепить город.