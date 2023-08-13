Потеря РФ Урожайного в Донецкой области: оккупанты рассказали, кто "сдал" населенный пункт

Официальной информации о деоккупации Урожайного от украинского командования пока нет.

Российские оккупанты и военные "корреспонденты" 13 августа сообщили, что село Урожайное в Донецкой области переходит под контроль Украины. Российские каналы пропагандистов признали потерю контроля над Урожайным – одним из узлов сопротивления второй линии обороны армии РФ на юге Донбасса.

Сообщения с Telegram-каналов пропагандистов РФ опубликовал журналист Юрий Бутусов.

"35-я бригада морской пехоты ВСУ выбила из Урожайного 40-ю бригаду морской пехоты ВС РФ, и освободили очередное село по пути к Азовскому морю. Российские морпехи в очередной раз оказались в контактных боях послабее украинских морпехов. Также за оборону Урожайного отвечал ОБТФ Каскад, в котором служит известный предатель Ходаковский, который долгое время распространял дезинформацию о якобы успешных для россиян боях за село", — пишет журналист.

Бутусов отметил, что российская пропаганда пытается прикрыть слабость своих элитных войск обвинениями в адрес менее распиаренных частей.

"Теперь в сдаче Урожайного обвинили 37-ю мотострелковую бригаду, которая была резервом 40-й бригады и Каскада. Все эти российские соединения понесли большие потери и были разбиты", — говорится в сообщении.

Напомним, в Сети появилось видео с российским командиром разведывательной группы майором Томовым, добровольно "сдающим" позиции армии РФ.

Читайте также: