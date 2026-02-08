Starlink

Проблемы со связью после отключения Starlink существенно усложнили управление подразделениями российской армии по отдельным направлениям фронта, что привело к разрушению тактики малых мобильных групп, на которую ранее делал ставку противник.

Как сообщает пресс-служба Группировки Объединенных сил Вооруженных сил Украины, после отключения терминалов Starlink у российских войск возникли серьезные трудности с координацией действий на поле боя.

В первую очередь это сказалось на использовании беспилотников для поддержки малых штурмовых подразделений. Без стабильного канала связи противник упустил возможность управлять действиями в режиме реального времени, что ранее являлось ключевым элементом его наступательной тактики.

В сообщении отмечается, что сочетание отключения спутниковой связи со сложными погодными условиями фактически парализовало отработанные схемы действий армии РФ. Малые группы, ранее действовавшие под постоянным прикрытием и корректировкой с воздуха, остались без контроля и оперативного управления.

В результате эффективность таких подразделений резко снизилась, а сами боевые действия приобрели фрагментарный и несогласованный характер.

В частности, на Купянском направлении зафиксировано появление изолированных групп российских военных, которые сосредоточены не на продвижении, а на собственном выживании. В районе Волчанска и на приграничных участках противник пытается совершать атаки без полноценного системного управления.

«На Купянском направлении изолированные группы, которые борются не за наступление, а за выживание. Волчанск и приграничные — попытки лезть без системного управления», — говорится в сообщении.

В то же время в ВСУ отмечают, что российские силы продолжают оказывать давление вдоль северной границы Украины, однако без существенных прорывов и стратегических изменений в пользу противника.

Утрата устойчивой связи значительно ограничивает способности для координации действий, понижает темп боевых операций и плохо влияет на общую боеспособность подразделений армии РФ.

Ранее сообщалось, что российские войска массово применяли Starlink для связи и управления ударными беспилотниками, в том числе и на дешевых моделях.

Мы ранее информировали, что у россиян из-за отсутствия Starlink резко снизилось количество штурмов, а также фиксируются случаи стрельбы друг в друга среди оккупационной армии.