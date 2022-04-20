"Потеряет возможность финансировать военную машину": Зеленский — об усилении санкций против РФ

"Потеряет возможность финансировать военную машину": Зеленский — об усилении санкций против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о деталях разработки плана усиления санкций против страны-агрессорки.

Разработкой плана занимался глава Офиса президента Андрей Ермак совместно с бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом.

Об этом Зеленский заявил во время видеообращения 20 апреля.

"Сегодня был опубликован план по ужесточению санкций против РФ за войну против нашего государства. Этот план был разработан группой украинских и международных экспертов, работающей под руководством Андрея Ермака и Майкла Макфола.

Когда будут имплементированы все ключевые направления, указанные в этом плане Россия потеряет возможность финансировать военную машину.

В частности, план предусматривает ограничения для энергосекторов России, банковского сектора, экспортно-импортных операций, транспорта. Среди ближайших лет должно быть нефтяное эмбарго и полное ограничение снабжения нефтепродуктами из России", — отметил он.

Напомним, 20 апреля Президент Украины обсудил с президентом Евросовета Шарлем Мишелем евроинтеграцию государства. Зеленский отметил, что видит со стороны всех друзей в Евросоюзе помощь в максимальном движении Украины в ЕС.

"В ЕС идет подготовка шестого санкционного пакета", - обращение Владимира Зеленского за 20 апреля

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