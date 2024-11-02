После попытки самоубийства военный был доставлен в психбольницу.

Российского военнослужащего направили в психбольницу после того, как он воюя против Украины, случайно потерял два дрона.

Это в соцсети написал журналист Денис Казанский и опубликовал аудио и переписку.

Потеря дронов вызвала возмущение среди его товарищей, воюющих против Украины. Они считали, что именно его халатность стала причиной гибели военных, которые были с ними. После потери беспилотников военнослужащие РФ открыли огонь из миномета по позициям его группы, в результате чего погибли двое военных.

Военный РФ не выдержал эмоционального давления из-за потери дронов. В отчаянии он попытался покончить с собой, но его спасли и доставили в психушку.

Напомним, газета The New York Times сообщила, что армия РФ может заблокировать линию поставки, соединяющую украинские силы на большей части востока. Утрата позиций в районе Торецкая Вооруженными силами Украины может перерасти в стратегические потери в промышленном центре восточной Украины.

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