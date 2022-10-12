Потерял руку и бросил, чтобы не быть обузой: девушка разыскала воина ВСУ, чтобы вступить в брак

Во Львове девушка разыскала 22-летнего воина ВСУ с Житомирщины, который на фронте потерял руку и решил покинуть любимую, чтобы не быть для нее обузой. Пара поженилась прямо в больнице.

Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.

22-летний Сергей Костюченко родом из Житомирской области. В 2014 году парень вместе с отцом был на Майдане. Два года тому подписал контракт с ВСУ. Сначала парень защищал Киевскую область, затем – Луганщину. 29 мая Сергея ранили на фронте. В этот день он хотел отпроситься домой, чтобы отпраздновать с любимой годовщину встречи, однако получил боевую задачу.

Фото: Первое медицинское объединение Львова

"Когда начался артострел, Сергей был в поле. Помнит лишь взрыв. Когда открыл глаза, правой руки уже не было, левая была повреждена. Изрубленные ноги. Он не мог встать и не мог позвать на помощь — легкое было разорвано. Парень вспоминает: ждал смерти, потому что было очень больно. Единственное, за что волновался — что его тела не найдут. В тот момент на машине мимо проезжал собрат. Сергей из последних сил поднял ногу. И тот его увидел", — говорится в сообщении.

Фото: Первое медицинское объединение Львова

Парень сначала был в реанимации, ему ампутировали руку. Когда проснулся, решил расстаться с любимой, чтобы не быть для нее обузой. Однако Юлия узнала, где находится ее любимый и приехала в больницу. Там она предложила возлюбленному жениться. Пара обручилась прямо в больнице.

Сейчас Сергею предстоит еще одна сложная операция, поскольку он может потерять и левую руку. Также украинскому защитнику планируют установить протез и собирают деньги на помощь.

Истории воинов ВСУ

Известный польский оториноларинголог Казимеж Немчик совместно с львовскими медиками больницы Святого Пантелеймона вернули слух бойцу ВСУ. Медики провели сверхсложную операцию – двустороннюю тимпано- и мирингопластику.

Боец "Азова" Лев Пашко 134 дня находился в русском плену. Защищая "Азовсталь", украинский воин написал своей девушке короткое сообщение с предложением жениться. Любимая ответила ему после возвращения домой. Теперь пара неразлучна.

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