Потеряли 30% с контролируемой территории: аналитик призвал к выходу из Курщины

По информации Ступака, наши военные на юге и востоке говорят, что испытывают нехватку боеприпасов, тяжелой техники, потому что приоритет №1 – это Курская область.

Курская операция была успешной до первых чисел сентября, когда ВСУ расширяли подконтрольную территорию. Однако сейчас Силам обороны лучше уйти из Курщины.

Такое мнение высказал военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире "Суспільного".

30% с контролируемой территории Курщины мы потеряли

"Курская операция была успешной до первых чисел сентября. Это действительно было успешно, когда мы расширили территорию влияния на эту область. На пике эта площадь достигала 900 кв км. По состоянию на данный момент это 611 кв км, согласно данным аналитиков ДипСтейт. Но по факту мы не знаем, какая территория. Но на 30% мы территорию там потеряли из той, что контролировали раньше. А цена за эту операцию – очень большая, мы несем там потери людей и техники", – отметил Ступак.

Он привел данные западных аналитиков, что за три месяца этой операции Украина потеряла около 300 единиц разнообразной техники – пикапы, багги, тяжелая техника и другое.

"То есть по 100 единиц каждого месяца мы там теряем. Россияне потеряли немного меньше – 250-260 единиц", – прокомментировал Ступак.

По его мнению, первая часть сделки была действительно очень удачной, потому что это разрушило планы Кремля, пополнило наш обменный фонд, показало миру слабость обороны РФ.

Что нужно было делать раньше

"Но сейчас мы остановились, топтаемся на месте. Я не вижу военного решения в этой операции дальше. То есть находимся там потому что находимся... Тайминг очень важен. Когда наши военные зашли, были на пике, были все максимальные бонусы, которые можно было выдавить из этой ситуации, потом нужно было торжественно под гимн Украины снимать флаг с города Суджи и сказать: мы достигли всех своих целей, выходим, а если будет необходимо, мы сюда еще вернемся", – считает Ступак.

Курщина на Донетчину: замена не равноценна

Он обратил внимание, что Силы обороны держат часть Курской области, но теряют в то же время города и села Донецкой области. К примеру, Покровская агломерация к началу войны насчитывала 100 тыс. человек. А у Суджи до войны было 5 тыс. населения.

"Октябрь месяц – мы потеряли Угледар, Кураховку, Селидово. В ноябре мы зашли с тем, что у россиян есть планы захватить город Курахово. Допускаю, что в этом месяце он будет захвачен. Город Покровск готовится к обороне. Днепропетровская область – 20 километров от Покровска .Негативный сценарий – город Покровск захвачен. И что тогда? Россияне остановятся. Сомнительно. Они могут попытаться зайти вглубь Днепропетровской области, чтобы провозгласить своей", – предупредил об опасности эксперт.

На Курщине – лучшие украинские войска

По словам Ступака, наши военные на юге и востоке говорят, что испытывают нехватку боеприпасов, тяжелой техники, потому что приоритет №1 – это Курская область.

"Все идет туда в первую очередь – лучшие войска, снабжение, техника, в том числе американская, которой не хватает для других подразделений. Плюс – внимание Генерального штаба", – рассказал Ступак.

По его мнению, более уместно для ВСУ сейчас выйти из Курской области.

Кроме того, Ступак предполагает, что Курская операция ускорила появление северокорейских военных на фронте.

Напомним, что сегодня главком ВСУ Александр Сырский раскрыл цель Курской операции ВСУ. Нардепка Безугла заявила, что этим заявлением Сырский готовит вывод войск из Курщины.

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