Российская ракета оставила 12-летнюю Яну без ног: как живут девочка и ее мама после теракта РФ

Мать потеряла ногу, дочь – обе.
12-летняя Яна Степаненко и ее мама Наталья возвращаются в Украину после протезирования и реабилитации в США. Они обе потеряли ноги, когда ждали эвакуационного поезда в Краматорске. Россияне тогда выпустили ракету "Точка-У" с кассетными боеприпасами по вокзалу, где находились сотни человек. 14 месяцев в Калифорнии Яна и Наталья снова учились ходить и жить после всего, что выпало на их судьбу.
Перед самолетом они встретились с корреспондентом ТСН Ольгой Кошеленко.
Муж не дождался жены и дочери
Вся большая семья Степаненко - мама, ее старшая дочь с мужем и внучкой и младшие близнецы - возвращаются в Украину. Новые американские друзья убеждали их остаться там, где безопаснее, но они избрали сердце. Родной украинский Нью-Йорк сейчас в серой зоне.
"У меня там осталась только тетя. У Игоря мама с папой тоже там. Мы не виделись уже год. И это очень тяжело, правда", – рассказывает пострадавшая Наталья Степаненко.
Единственный, кто не дождался семьи – муж Натальи. В мае он погиб, защищая Украину.
"Он даже когда узнал, что с нами случилось, не готов был покидать страну на несколько месяцев", – рассказывает она.
Удар по вокзалу в Краматорске
Степаненко были среди тех, кто в апреле прошлого года ждали эвакуационного поезда на вокзале в Краматорске, когда россияне ударили по нему ракетой. Ярослав остался в здании и уцелел. Наталья с Яной вышли на перрон за чаем.
"Она стояла в очереди за чаем. Я немного отошла - и вот как раз оно так. Я даже не поняла, что произошло. Уже потом, когда захотела встать, глянула на свою ногу и на Яну, а там все", - вспоминает Наталья.
Мать потеряла ногу, дочь – обе.
Врач пострадавших Питер Харш рассказывает, что помнит, как они впервые пришли.
"Очень худые, головы опущены, не улыбаются, на старых колясках. И они смотрели на нас, словно "кто вы, люди? Что вы собираетесь с нами делать?". И мы тоже тогда не понимали, что станем их семьей на всю жизнь. Мы не прощаемся. Я им сказал - я не буду плакать и не прощаться, потому что это только начало", - вспоминает он.
Питер Харш более 20 лет протезирует военных, у него своя клиника в Калифорнии. В начале лечения он пообещал, что Яна с Натальей снова будут ходить, плавать, кататься на велосипеде и делать все, что могут люди без протезов.
Снова учатся ходить
"Очень тяжело очень ходить, но стараюсь", – говорит Яна Степаненко.
"Не хочется сейчас садиться на коляску и куда-то ехать на ней. Хочется ходить", - говорит ее мать Наталья.
И велосипеды, и самокаты мама с дочерью таки освоили, хотя первые попытки были не для удовольствия.
"Страшновато было. Оно еще плохо сгибается и боишься потерять равновесие. Поддерживал меня мой зять. Ехал вместе со мной на велосипеде", - говорит женщина.
В конце концов, рассказывает врач Харш, его украинские пациентки отказались забирать коляски в Украину. Их буквально уговорили. И это, говорит, свидетельство того, что они хорошо выполнили свою работу.
Питер Харш отмечает, что хочет быть участником восстановления Украины.
"Я хочу в будущем быть с Украиной, чтобы знать, что да, была ужасная трагедия, это история. Но будет восстановление и моя работа - делать конечности: ноги и руки", - отметил он.
Жизнь после протезирования
Наталье и Яне, как и всем людям после протезирования, нужен пожизненный медицинский уход. Их протезы сконструированы так, чтобы они прослужили как можно дольше и их можно было регулировать по мере того, как будет меняться вес или объем конечностей.
Питер Харш и другие американские врачи готовы принимать новых пациентов из Украины. Благотворители и громада покрывают только проживание в США.
Посол Украины в США Оксана Маркарова говорит, что клиники, с которыми мы сотрудничаем, полностью берут медицинскую часть. Расходы покрываются самой клиникой.
"Это еще такой акт волонтерства со стороны Питера и его команды, потому что они делают это бесплатно. Нужны средства на перелет и проживание", – рассказывает она.
После возвращения Яны в Украину ее ждет сюрприз. Девочка стала героиней музыкального видео "Птичка" певицы Оли Поляковой.
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