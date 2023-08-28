Российская ракета оставила 12-летнюю Яну без ног: как живут девочка и ее мама после теракта РФ

12-летняя Яна Степаненко и ее мама Наталья возвращаются в Украину после протезирования и реабилитации в США. Они обе потеряли ноги, когда ждали эвакуационного поезда в Краматорске. Россияне тогда выпустили ракету "Точка-У" с кассетными боеприпасами по вокзалу, где находились сотни человек. 14 месяцев в Калифорнии Яна и Наталья снова учились ходить и жить после всего, что выпало на их судьбу.

Перед самолетом они встретились с корреспондентом ТСН Ольгой Кошеленко.

Муж не дождался жены и дочери

Вся большая семья Степаненко - мама, ее старшая дочь с мужем и внучкой и младшие близнецы - возвращаются в Украину. Новые американские друзья убеждали их остаться там, где безопаснее, но они избрали сердце. Родной украинский Нью-Йорк сейчас в серой зоне.

"У меня там осталась только тетя. У Игоря мама с папой тоже там. Мы не виделись уже год. И это очень тяжело, правда", – рассказывает пострадавшая Наталья Степаненко.

Наталья и ее дочь Яна потеряли ноги после удара РФ по Краматорску

Единственный, кто не дождался семьи – муж Натальи. В мае он погиб, защищая Украину.

"Он даже когда узнал, что с нами случилось, не готов был покидать страну на несколько месяцев", – рассказывает она.

Удар по вокзалу в Краматорске

Степаненко были среди тех, кто в апреле прошлого года ждали эвакуационного поезда на вокзале в Краматорске, когда россияне ударили по нему ракетой. Ярослав остался в здании и уцелел. Наталья с Яной вышли на перрон за чаем.

"Она стояла в очереди за чаем. Я немного отошла - и вот как раз оно так. Я даже не поняла, что произошло. Уже потом, когда захотела встать, глянула на свою ногу и на Яну, а там все", - вспоминает Наталья.

Мать потеряла ногу, дочь – обе.

РФ ударила по вокзалу в Краматорске 8 апреля / Фото: gettyimages.com

Врач пострадавших Питер Харш рассказывает, что помнит, как они впервые пришли.

"Очень худые, головы опущены, не улыбаются, на старых колясках. И они смотрели на нас, словно "кто вы, люди? Что вы собираетесь с нами делать?". И мы тоже тогда не понимали, что станем их семьей на всю жизнь. Мы не прощаемся. Я им сказал - я не буду плакать и не прощаться, потому что это только начало", - вспоминает он.

Питер Харш более 20 лет протезирует военных, у него своя клиника в Калифорнии. В начале лечения он пообещал, что Яна с Натальей снова будут ходить, плавать, кататься на велосипеде и делать все, что могут люди без протезов.

Снова учатся ходить

"Очень тяжело очень ходить, но стараюсь", – говорит Яна Степаненко.

"Не хочется сейчас садиться на коляску и куда-то ехать на ней. Хочется ходить", - говорит ее мать Наталья.

И велосипеды, и самокаты мама с дочерью таки освоили, хотя первые попытки были не для удовольствия.

Пострадавшие в результате удара по вокзалу Краматорска Наталья и Яна

"Страшновато было. Оно еще плохо сгибается и боишься потерять равновесие. Поддерживал меня мой зять. Ехал вместе со мной на велосипеде", - говорит женщина.

В конце концов, рассказывает врач Харш, его украинские пациентки отказались забирать коляски в Украину. Их буквально уговорили. И это, говорит, свидетельство того, что они хорошо выполнили свою работу.

Питер Харш отмечает, что хочет быть участником восстановления Украины.

"Я хочу в будущем быть с Украиной, чтобы знать, что да, была ужасная трагедия, это история. Но будет восстановление и моя работа - делать конечности: ноги и руки", - отметил он.

Жизнь после протезирования

Наталье и Яне, как и всем людям после протезирования, нужен пожизненный медицинский уход. Их протезы сконструированы так, чтобы они прослужили как можно дольше и их можно было регулировать по мере того, как будет меняться вес или объем конечностей.

Питер Харш и другие американские врачи готовы принимать новых пациентов из Украины. Благотворители и громада покрывают только проживание в США.

Посол Украины в США Оксана Маркарова говорит, что клиники, с которыми мы сотрудничаем, полностью берут медицинскую часть. Расходы покрываются самой клиникой.

12-летняя Яна Степаненко

"Это еще такой акт волонтерства со стороны Питера и его команды, потому что они делают это бесплатно. Нужны средства на перелет и проживание", – рассказывает она.

После возвращения Яны в Украину ее ждет сюрприз. Девочка стала героиней музыкального видео "Птичка" певицы Оли Поляковой.

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