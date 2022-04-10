"Потеряли связь с реальностью": Зеленский – о лжи российских пропагандистов

Президент Украины подчеркнул, что россияне обманывают из-за тотальной трусости.

Российские пропагандисты в своей лжи по поводу войны с Украиной дошли до того, что совершенно потеряли связь с реальностью.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении 10 апреля.

"Они только оправдываются и возражают, пытаются переложить ответственность, лгут. Они уже настолько потеряли связь с реальностью, что обвиняют нас в совершении даже того, что очевидно для всех в мире сделали именно российские войска".

Они говорят об убийствах в Буче, что это не они, а якобы мы, хотя всем очевидно, что люди были убиты, когда российская армия контролировала этот город.

Они говорят о ракетном ударе по Краматорску, что это не они, а якобы мы сами, хотя их пропагандисты анонсировали этот удар, хотя это с контролируемой ими территории полетели ракеты.

И о любом нашем разрушенном городе, о любом нашем сожженном селе они говорят одинаково, что это тоже не они, а якобы мы", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства считает, что россиянами руководит трусость, поэтому они и продолжают лгать.

"Российские военные добрались уже до того, что после более чем шести недель войны, утверждают, что якобы не попали ни по одному гражданскому объекту. А знаете почему это так? Потому что это трусость. Тотальное. Всех. Снизу вверх.

Они боятся признать, что вся российская политика по отношению к Украине в течение десятков лет была ошибочной и только разрушила все, что было в России в отношениях с Украиной с прежних времен.

Они боятся признать, что десятки лет делали ошибочные ставки и потратили колоссальные ресурсы в поддержку полных ничтожеств, о которых думали, что это будто бы будущие герои украинско-российской дружбы. А эти ничтожества были только в одном умельцами – для того, чтобы вытаскивать деньги из России в свои карманы.

Чтобы не признавать ошибки, они совершали новые ошибки. Они сами лишили себя каких-либо политических инструментов и, не желая отказываться от нереалистичных амбиций, начали эту войну.", - отметил он.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 46-го дня войны

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