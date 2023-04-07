"Потеряли влияние из-за войны": в Украине аннулировали политическую власть олигархов — Bloomberg

Активы и политическая власть олигархов во время войны значительно уменьшились.

Послевоенное восстановление Украины будет зависеть, в частности, от прогресса в ликвидации коррупции. Речь идет о классе украинских олигархов, препятствовавших развитию Украины на протяжении ее независимости.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

По данным издания, активы и политические власти олигархов во время войны значительно уменьшились. Следовательно, наше государство фактически лишилось класса миллиардеров, которые препятствовали его развитию.

"То, что олигархи нанесли серьезный ущерб перспективам Украины, мало кто отрицает. Их действия препятствовали иностранным инвестициям и конкурентным рынкам. Ринат Ахметов – сталелитейный и энергетический магнат – потерял заводы, угольные шахты и свою политическую базу из-за оккупации. Согласно индексу мировых миллиардеров, его состояние упало до 5,7 миллиарда долларов с 15,4 миллиарда с 2013 года", — отмечается в сообщении.

Издание пишет, что международная группа Metinvest BV, в которой у него есть контрольный пакет акций, владела огромным металлургическим заводом "Азовсталь", который стал последней линией.

А что касается других олигархов, то они потеряли банки, блоки платных депутатов и СМИ, которые в течение 30 лет позволяли им отвращать денежные потоки и разрушать политическую репутацию Украины.

Глава НБУ Валерия Гнтарева сказала, что "доноры не боятся старых олигархов, они боятся новых, которые могут питаться планом Маршалла для Украины".

"Многое будет зависеть от решений Зеленского, ЕС, США и международных организаций по укреплению институтов и устранению условий, позволяющих процветать взяточничеству. По словам европейского дипломата, приближенного к делу, страны G7 давят на украинское правительство для немедленного возобновления реформ", — отметила она. .

Также издание отмечает, что для борьбы со взяточничеством в Украине созданы новые суды и специальные прокуратуры.

"Однако до сих пор не хватает очистки судебной и налоговой систем, а также диджитализации государственных процедур, которые обеспечили бы прозрачность. Без этих шагов коррупция в правительственных министерствах рискует вновь отравить будущее Украины. Удержание Украины на пути реформ будет иметь решающее значение. Без доступа к рынкам ЕС украинские компании не надеются, а отгорожены от России, они станут зависимыми от собственного слишком малого рынка", — добавляют в сообщении.

Между тем, российские силовики могут создавать информационные условия оправдания национализации ресурсов олигархов на финансирование военных действий.

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