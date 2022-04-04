Потеряли зрение от ранений: мама и двое детей, пострадавшие в Луганской области, снова могут видеть (фото)

Потеряли зрение от ранений: мама и двое детей, пострадавшие в Луганской области, снова могут видеть (фото)

Близнецы и их мама получили серьезные травмы глаз.

Жительница Боровского на Луганщине и ее двое пятилетних сыновей, потерявших зрение из-за ранения осколками, снова могут видеть благодаря польским врачам.

Об этом сообщает BBC.

Кроме потери зрения из-за осколков в глазах, у всех троих на коже были сильные ожоги, у женщины сломана нога. Семью сразу перевезли в ближайшую больницу на Луганщине, но из-за столь серьезных ранений доставили во Львов, а затем в Польшу, чтобы прооперировать.

"К счастью, операция прошла действительно здорово, и Елена начала видеть почти полностью уже через два дня. Процесс заживления происходит очень хорошо, и уже теперь она может видеть своих ребят и смотреть вокруг", — рассказал профессор Роберт Рейдак из Люблинского медицинского университета.

По словам врача, путь к выздоровлению у маленьких мальчиков продлится дольше. Один из них потерял глаз.

BBC

"У близнецов серьезная травма глаза. Мы надеемся, что зрение будет восстановлено, но им нужно более длительное лечение", — добавил врач.

Напомним, с начала полномасштабной войны России против Украины оккупанты убили 161 ребенка, также пострадали 264 ребенка.

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